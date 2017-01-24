Россияне считают, что четырех лет мало для обучения в вузе – ВЦИОМ

24 января. ПРАВМИР. Около 50% россиян считают знания, получаемые в вузах, недостаточными для последующего успешного трудоустройства.

«По вопросу о полноценности четырехлетнего образования консенсуса в обществе нет: одни (42%) считают этот срок вполне достаточным для трудоустройства в дальнейшем практически в любую отрасль, другие же (47%) с этим не согласны», – говорится в исследовании ВЦИОМ, которое цитирует ТАСС.

В последние несколько лет все больше россиян говорят об улучшении отношения студентов к учебе: с 19% в 2013 году до 37% в 2017-м, при этом доля тех, кто придерживается обратного мнения, колеблется в узких пределах 26-29%.

Возможностей для трудоустройства недавних выпускников, по оценкам россиян, скорее становится меньше. Так, почти половина респондентов (47%) считает, что ухудшается ситуация с трудоустройством выпускников по полученной специальности (об улучшении говорят 13%), еще 40% полагают, что вчерашним студентам все сложнее найти высокооплачиваемую работу.

Совмещение учебы с работой с годами становится в нашем обществе все более привычным: так, если в 2006 году положительно относились к этому 67%, то в 2017-м – уже 79%. Неодобрение высказывают 18% (против 24% ранее).