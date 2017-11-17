О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
5
декабря
в 19:00
Встреча с Людмилой Улицкой. Чтение как подвиг
Навигация
Важные темы:

Российские спортсмены снялись в социальной рекламе волонтерского движения

|
17 ноября. ПРАВМИР. Известные российские спортсмены снялись в ролике социальной рекламы  международного волонтерского движения DaDobro.com «Дети говорят о добре».
Российские спортсмены снялись в социальной рекламе волонтерского движения
Фото: vk.com/dadobro_com

Участие в съемках приняли члены попечительского совета организации — теннисистка Дарья Касаткина, профессиональный борец MMA, чемпион Санкт-Петербурга в среднем весе Сергей Романов и Юлия Ушакова, заслуженный мастера спорта России по бодибилдингу.

По сюжету ролика дети из социально-реабилитационного центра в городе Бологое рассказывают, что для них значит выражение «добрый поступок». Затем эти добрые поступки изображают спортсмены и актеры.

 «Идея того, что дети воспринимают окружающий мир более чистым и естественным взглядом, нежели взрослые, возникла на самом первом этапе формирования концепции. Ребенок зачастую говорит именно так, как он чувствует и оттого мысли его искренни. Детям в этом случае не нужно ничего выдумывать», — рассказал режиссер ролика Константин Синицын.

Международное волонтерское движение DaDobro.com объединяет более 4000 волонтеров в 8 странах мира (Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Великобритания, Финляндия, Узбекистан и Армения), которые курируют 68 подшефных объектов и проводят более 800 акций в год.

Теги:
, ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир — это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность нести слово о Христе, о православии, о смысле и жизни, о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
Волонтеры Красного Креста готовы помочь пострадавшим от землетрясения в Иране
Волонтеры Красного Креста готовы помочь пострадавшим от землетрясения в Иране
Новостная служба "Православие и мир"

По последним данным, в результате катаклизма погибли по меньше мере 445 человек.

Волонтеры Донбасса: Важно не просто раздать пряники, а быть с человеком
Волонтеры Донбасса: Важно не просто раздать пряники, а быть с человеком
Мария Котова

Как восстановить расстрелянный монастырь, вокруг которого опасно даже ходить

Волонтеры-инвалиды будут работать на Всемирном конгрессе в Екатеринбурге
Волонтеры-инвалиды будут работать на Всемирном конгрессе в Екатеринбурге
Новостная служба "Православие и мир"

Группа добровольцев состоит из 15 человек – инвалидов с ментальными нарушениями

Благотворительный фонд
Не родившаяся дочь Макаровой Наташи
Не родившаяся дочь Макаровой Наташи
73% собрано / 831454.34 руб. осталось
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
94% собрано / 52700.11 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Более 90 человек сдали кровь для пострадавших в ДТП в Марий Эл
Новостная служба "Православие и мир"

Доноры сдали более 40 литров крови

"
Мексика благодарна России за помощь пострадавшим от землетрясений   
Новостная служба "Православие и мир"

Луис Видегарай Касо:"Эта помощь навсегда останется в нашем сердце"

"
Фестиваль «Мамин день» поможет детям-сиротам
Новостная служба "Православие и мир"

Фестиваль проходит в рамках всемирного флешмоба #ЩедрыйВторник

Все статьи автора
Статьи Дня
Иеромонах Феодорит (Сеньчуков): После смерти жены меня спасли дочери
Оксана Головко

Врач-реаниматолог, монах и любящий отец - о том, как уважать свободу своих…

В реанимации я увидела на своем малыше крохотные носочки и заплакала
Дарья Мосунова

Мама тройни, пережившей холод реанимации - о тепле, которое не купишь в…

Я вспоминаю мам в больнице как образец мужества
Анна Резникова

Родители недоношенных малышей - о своих историях

самое читаемое

“Пока я узнала, что дочка жива – чуть не поседела”15,213

Я понял, что никогда не смогу полюбить своего сына13,713

Протоиерей Федор Бородин: Бесполезно требовать от людей содержать приход9,072

Выжившую в авиакатастрофе под Нельканом девочку закрыла собой ее крестная7,779

Папа – инвалид? Нет, папа – герой!6,216

Я боюсь всего: болезней, маньяков и уйти далеко от дома6,199

Анечка еще не родилась, а ей уже нужна операция4,542

Отец сбитого в Балашихе мальчика отдаст отсуженные 2,5 млн на благотворительность3,772

Обязательно ли креститься, чтобы обрести вечное спасение?3,747

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков): После смерти жены меня спасли дочери3,535

лучшие авторы

Новостная служба35,303

Редакция портала "Православие и мир"15,487

Священник Андрей Пинчук13,712

Оксана Головко12,607

Тамара Амелина7,613

Анна Уткина6,199

Екатерина Ильченко4,543

Сергей Худиев3,748

Эми Робертсон3,529

Дарья Мосунова3,381

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить