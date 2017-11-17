Российские спортсмены снялись в социальной рекламе волонтерского движения

Участие в съемках приняли члены попечительского совета организации — теннисистка Дарья Касаткина, профессиональный борец MMA, чемпион Санкт-Петербурга в среднем весе Сергей Романов и Юлия Ушакова, заслуженный мастера спорта России по бодибилдингу.
По сюжету ролика дети из социально-реабилитационного центра в городе Бологое рассказывают, что для них значит выражение «добрый поступок». Затем эти добрые поступки изображают спортсмены и актеры.
«Идея того, что дети воспринимают окружающий мир более чистым и естественным взглядом, нежели взрослые, возникла на самом первом этапе формирования концепции. Ребенок зачастую говорит именно так, как он чувствует и оттого мысли его искренни. Детям в этом случае не нужно ничего выдумывать», — рассказал режиссер ролика Константин Синицын.
Международное волонтерское движение DaDobro.com объединяет более 4000 волонтеров в 8 странах мира (Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Великобритания, Финляндия, Узбекистан и Армения), которые курируют 68 подшефных объектов и проводят более 800 акций в год.