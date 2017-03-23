Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году

«В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в “Евровидении”, в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова», – говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Сама Самойлова считает, что ситуация с запретом на въезд на территорию Украины еще может измениться.
«За всем этим очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели. Во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу. Я, по большому счету, не расстраиваюсь. Я дальше занимаюсь, я почему-то думаю, что все еще переменится», – сказала певица в эфире Первого канала.
Юлия должна была выступить на «Евровидении-2017» в Киеве с песней «Flame Is Burning». Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.
Украинские власти закрыли Самойловой въезд на Украину на три года из-за ее визита в Крым в 2015 году. Согласно украинскому законодательству, посещение Крыма возможно только с украинской территории.
«Евровидение-2017» пройдет в Киеве, финал конкурса запланирован на 13 мая.