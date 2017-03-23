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Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году

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23 марта. ПРАВМИР. Юлия Самойлова представит Россию на конкурсе «Евровидение» в 2018 году вне зависимости от места его проведения, говорится в совместном заявлении Первого канала и ВГТРК.
Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году

«В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в “Евровидении”, в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова», – говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Сама Самойлова считает, что ситуация с запретом на въезд на территорию Украины еще может измениться.

«За всем этим очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели. Во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу. Я, по большому счету, не расстраиваюсь. Я дальше занимаюсь, я почему-то думаю, что все еще переменится», – сказала певица в эфире Первого канала.

Юлия должна была выступить на «Евровидении-2017» в Киеве с песней «Flame Is Burning». Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

Украинские власти закрыли Самойловой въезд на Украину на три года из-за ее визита в Крым в 2015 году. Согласно украинскому законодательству, посещение Крыма возможно только с украинской территории.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве, финал конкурса запланирован на 13 мая.

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