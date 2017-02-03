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Сгорел дом директора православной гимназии в Подмосковье

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3 февраля. ПРАВМИР. Пожар на территории православной гимназии «Ковчег» в селе Душоново Московской области уничтожил пристройку, где жил директор учебного заведения.
Сгорел дом директора православной гимназии в Подмосковье

Пожарные прибыли на место происшествия очень быстро, но к их появлению здание было охвачено огнем. Сотрудники эвакуировали из гимназии 85 учеников и 15 педагогов, никто из них не пострадал, сообщает газета «Подмосковье сегодня».

Огонь уничтожил трехэтажную пристройку к школе, в которой жила семья директора, протоиерея Алексия Новичкова. Пожар устроил его десятилетний сын Афанасий. Мальчик с особенностями развития – с синдромом Дауна.

Директор рассказал, что в тот день ребенок находился в комнате вместе с младшей сестрой Аней. Остальные дети (всего у протоиерея их девять) были в гимназии. За малышами следила бабушка, она готовила обед на кухне. Афанасий умудрился поджечь занавеску на окне, Анна испугалась и выбежала на улицу.

Крик девочки услышали повара, работающие в столовой. Они увидели дым и подняли тревогу. Когда о пожаре в доме директора узнал завуч гимназии Роман Сорокин, он первым делом подумал о детях, которые там были, и бросился внутрь горящего здания. Повара вывели из кухни бабушку, а Сорокин поднялся на третий этаж и спас Афанасия.

Сейчас Новичков с семьей живет в подсобном помещении при душоновском храме.

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