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Семь человек погибли в двух терактах в Лондоне

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4 июня. ПРАВМИР. Шесть человек стали жертвами серии нападений в Лондоне вечером 3 июня, еще несколько десятков пострадали.
Семь человек погибли в двух терактах в Лондоне
Фото: AFP 2017 / Chris J Ratcliffe

Как сообщается в распространенном полицией заявлении, в 22:08 (00:28 мск) появились первые сообщения о том, что автомобиль наехал на пешеходов на Лондонском мосту. Затем подозреваемые вышли из машины и в районе рынка Боро стали нападать на прохожих с ножами.

Подоспевшие через восемь минут после первого звонка в полицию правоохранители настигли и застрелили настигли трех мужчин-подозреваемых.

Полиция подтвердила гибель шестерых человек и наличие как минимум двадцати пострадавших. По информации Национальной службы здравоохранения, в больницах оказались по меньшей мере 48 человек.

Позже глава Скотланд-Ярда Крессида Дик сообщила, что число жертв терактов возросло до семи, почти 50 человек ранены.

Напомним, вечером 22 мая в Манчестере, на стадионе «Манчестер Арена» произошел взрыв, в результате которого погибли 22 человека и более 50 пострадали.

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