Синодальный отдел по благотворительности выпустил ролик о своей деятельности (видео)

13 сентября. ПРАВМИР. Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности и социальному служению выпустила ролик, в котором подвела промежуточные итоги работы отдела.

Презентационное видео было подготовлено пресс-службой отдела при поддержке Дирекции документального кино Первого канала. Видеоролик демонстрируется на телеканалах «Спас» и «Союз».

«Главная идея ролика в том, чтобы показать, что церковное социальное служение – это не только Москва и Санкт-Петербург, социальные инициативы очень активно развиваются по всей стране – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Именно поэтому в видеоролике представлена география церковных социальных проектов: приюты для беременных и матерей с детьми в сложной ситуации, реабилитационные центры для наркозависимых, автобусы милосердия и приюты для бездомных – все они наглядно представлены на картах», – говорит пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

Всего отдел координирует работу более 4000 церковных социальных проектов, ежегодно организует более 100 новых социальных проектов, обучает церковных социальных работников.