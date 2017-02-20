СК проверит очередной инцидент с отказом пропустить скорую

20 февраля. ПРАВМИР. Следственные комитет и полиция в Новосибирске начали проверки инцидента, когда водитель грузовика отказался пропускать скорую помощь с тяжелобольным пациентом.

«В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении, размещенном в сети интернет», – заявляет ведомство.

Основанием для проверки стала видеозапись, опубликованная на странице одной из новосибирских групп Вконтакте. На записи видно, что между водителями скорой помощи и грузовика возникла перепалка – неотложка не могла проехать из-за перегородившего проезд автомобиля. При этом водитель грузовика отказался отогнать свой автомобиль.

Скорая помощь смогла проехать только через 20 минут, когда прохожие не нашли владельцев других автомобилей, которые отогнали свои машины и дали дорогу врачам.

В последнее время СМИ стали все чаще обращать внимание на инциденты, связанные с нежеланием водителей пропускать машины скорой помощи. Широкий общественный резонанс вызвал случай в Петропавловске-Камчатском, произошедший 10 января. Тогда медики не смогли проехать к дому, где их ждал умирающий человек, из-за машины, перегородившей им дорогу. Добраться до пункта назначения врачи смогли только после того, как вызвали полицию. Однако уже было поздно: пациент скончался.

После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой усилить ответственность за совершение правонарушений, связанных с воспрепятствованием работе скорой помощи и нападением на медицинских работников. Как сообщает «Газета.Ru», в МВД дали отрицательный отзыв на законопроект Бастрыкина.