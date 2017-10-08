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Скончался академик РАН Вячеслав Иванов

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8 октября. ПРАВМИР. Академик РАН, лингвист и антрополог Вячеслав Иванов скончался в субботу на 89-м году жизни.
Скончался академик РАН Вячеслав Иванов
Фото: Людмила Пахомова/ТАСС

Об этом сообщается на сайте Российского Государственного Гуманитарного университета (РГГУ).

“На 89-м году жизни скончался лингвист и антрополог, академик РАН Вячеслав Иванов. Вячеслав Всеволодович возглавлял Русскую антропологическую школу РГГУ, был одним из основателей Фонда фундаментальных лингвистических исследований, иностранным членом нескольких зарубежных академий и научных обществ. Вечная память!” – говорится в сообщении.

Вячеслав Иванов – российский лингвист, семиотик и антрополог, академик РАН. В.В. Иванов был профессором Отдела славянских и восточноевропейских языков и литератур Калифорнийского университета, иностранным членом Американского лингвистического общества Британской академии, Американской академии искусств и наук Американского философского общества, профессором кафедры славянских языков и литератур Стэнфордского университета, одним из основателей Фонда фундаментальных лингвистических исследований, директором Института мировой культуры МГУ, действительным членом академии РАН по отделению литературы и языка.

За авторством В.В. Иванова вышло более 1000 научных работ, посвященных исторической и сравнительной лингвистике, психолингвистике, семиотике, математической лингвистике, литературоведению, истории культуры и антропологии, а также переводы с 18 языков, в том числе В. Гюго, В. Скотта, Р. Кипплинга, Лопе де Вега, Дж. Байрона, С. Кьеркегора. Среди основных его трудов — книги по санскриту и хеттскому языкам, реконструкция индоевропейского языка, труды по славянской и балканской лингвистике.

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