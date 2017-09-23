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Скончался митрополит Нежинский и Прилуцкий Ириней (Семко)

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23 сентября. ПРАВМИР. Сегодня на 55 году жизни после тяжелой болезни отошел ко Господу митрополит Нежинский и Прилуцкий Ириней.
Скончался митрополит Нежинский и Прилуцкий Ириней (Семко)

Время и место отпевания почившего архипастыря будет известно позже, сообщает Orthodox.cn.ua.

Митрополит Нежинский и Прилукский (Семко Валентин Анатольевич) родился 11 июня 1963 г. в с. Ропотуха Уманского р-на Черкасской обл. Украины. Рос в с. Ладыженка того же района. В 1970-1980 гг. учился в Ладыженской школе.

В 1980-1981 гг. работал в организации «Киевторгстрой».

Осенью 1981 г. поступил на подготовительное отделения Киевского инженерно-строительного института и в 1982 г. был зачислен на первый курс института. В 1983 г. покинул институт по собственному желанию и поступил в Московскую духовную семинарию.

Осенью 1984 г. зачислен в состав братии Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

26 февраля 1985 г. в Троицком соборе лавры архимандритом Алексием (Кутеповым) пострижен в монашество с именем Ириней в честь святителя Иринея Лионского.

6 апреля 1985 г. в Успенском соборе г. Владимира архиепископом Владимирским и Суздальским Серапионом (Фадеевым) рукоположен в сан диакона.

30 ноября 1986 г. в Трапезном храме лавры архиепископом Чебоксарским и Чувашским Варнавой рукоположен в сан священника.

По окончании семинарии в 1987 г. Учебным комитетом при Священном Синоде направлен в Успенскою Почаевскую лавру. Весной 1991 г. переведен в Киево-Печерскую лавру.

В 1992 г. закончил Московскую духовную академию и преподавал в Киевской духовной семинарии.

С сентября 1996 г. нес послушание благочинного Киево-Печерской лавры.

26 декабря 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию «История православного женского монашества на Украине в ХХ столетии».

Решением Синода Украинской Православной Церкви от 31 мая 2007 г. избран правящим архиереем новообразованной Нежинской и Батуринской епархии. Архиерейская хиротония состоялась 10 июня 2007 г. в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

С 18 апреля 2008 г. – Нежинский и Прилукский.

28 августа 2014 г. за Литургией в Киево-Печерской лавре Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием возведен в сан архиепископа.

Решением Синода УПЦ от 4 апреля 2017 г. (журнал №6) утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) Благовещенского мужского монастыря Нежинской епархии (г. Нежин Черниговской обл.).

28 июля 2017 г. за Литургией в Киево-Печерской лавре Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием возведен в сан митрополита.

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