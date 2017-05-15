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Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
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Скоро не у кого будет спрашивать: “Неужели все ваши?”

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15 мая - Международный день семьи. О том, что нас ждет, если в каждой семье будет менее трех детей, с цифрами в руках размышляет протоиерей Александр Ильяшенко.
Скоро не у кого будет спрашивать: “Неужели все ваши?”
Фото: Sputnik / Наталья Селиверстова

Наплодили детей, теперь собак выгуливать негде!

Протоиерей Александр Ильяшенко

Протоиерей Александр Ильяшенко

Периодически в Интернете возникает полемика по поводу многодетных семей. Она сводится преимущественно к тому, нормально или ненормально в наших условиях иметь большую семью, и, главное, что это дело добровольное, и никто ни каким видом не смеет никому указывать, сколько надо иметь детей.

Задолго до появления Интернета и нам с женой приходилось сталкиваться с проявлением позитивного и негативного отношения к большой семье. Конечно, это было давно, когда наши дети были маленькими. Как правило, отношение было доброжелательным. Незнакомые люди останавливались и спрашивали: «Неужели все ваши?» – и, получив утвердительный ответ, как бы извиняясь, задавали следующий вопрос: «Не нужны ли какие-то детские вещи?» Благодаря помощи таких добрых людей наша семья смогла преодолеть многие материальные трудности. Но приходилось, хотя и редко, сталкиваться с иным отношением.

Как-то жена вышла с детьми гулять, и дама с собачкой громко, так чтобы ее услышали, произнесла: «Вот, наплодили детей, теперь собак выгуливать негде!»

Проблема большой семьи мало кого оставляет равнодушным, но мне бы хотелось обсуждение этой важнейшей темы из сферы эмоциональной перенести в сферу рациональную.

Веселые жители города Глупова

В современном мире и в нашей стране, в частности нормой стала малодетная семья. Решение, что достаточно, чтобы в семье было 1-2 ребенка, принятое и на уровне государства, и на уровне практически каждой семьи, с неизбежностью приводит к самым печальным последствиям. Покажем это на простейшем примере.

Представим себе, что 16 молодых и веселых жителей воображаемого города Глупова, история которого так блестяще описана Салтыковым-Щедриным, посчитали, что жизнь дана для веселья и жениться надо для того, чтобы резвиться и развлекаться. Вот они и решили, что большая семья – это непосильный крест, это эксплуатация женщин, что одному ребенку в семье уделяется больше внимания и что надо жить для себя, поэтому они будут иметь в своих семьях только одного ребенка. Будем для простоты считать, что мальчиков и девочек рождается строго поровну, что новые поколения женятся по любви и создают семьи, что детки рождаются, когда родителям по двадцать лет, а умирают родители, когда им исполняется восемьдесят лет.

Итак, 16 веселых жителей «одного города» создали восемь счастливых семей, и у них родилось восемь детей – четыре девочки и четыре мальчика. Через двадцать лет родилось четыре ребенка, у которых еще через двадцать лет родилось два ребенка. И стало их всего тридцать человек. Но первым 16-ти веселым жителям города Глупова исполнилось по восемьдесят лет, и они умерли. Итак, осталось всего четырнадцать человек. Через двадцать лет родился один ребенок, неважно, мальчик или девочка, но в этот же год умерло восемь человек, и их осталось  всего семеро. Через двадцать лет умерло четыре человека, но уже никто не родился. А еще через двадцать лет своих родителей похоронил последний потомок. Через двадцать лет умер и он, но некому было похоронить того, кто вследствие принятого его предками решения никогда не играл со сверстниками и за всю свою жизнь не слышал детского смеха. Как говорится: «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Да и красным девицам тоже. В реальной жизни все гораздо сложнее, но принцип действия демографических законов наш простейший пример демонстрирует достаточно наглядно.

Почему произойдут великие потрясения

В 2010 году в нашей стране была проведена очередная перепись населения, численность которого на тот момент составила 142,9 млн. человек. Из них 119,7 млн. старше 15-ти лет и 23,2 млн. – 15 лет и младше. Значит, доля молодежи от общей численности населения составила 16%. Чтобы осознать, насколько грозная реальность далеко отстоит от нормы, сравним с царской Россией. Сразу оговоримся, что, несмотря на огромную детскую смертность, царская Россия была гораздо ближе к норме, чем современная. Тогда доля молодежи от общей численности населения составляла около 50%. Такое соотношение сохранялось вплоть до Великой Отечественной войны. За 75-80 лет, то есть примерно за три поколения, доля молодежи сократилась более чем в три раза. Это означает, что лет через 20, ведь с момента переписи уже прошло семь лет, эта доля составит всего 10%. Встает вопрос: при таком исчерпании людских ресурсов сможет ли наш народ продолжать свое историческое существование? Для того чтобы ответить на вопрос, как это связано с многодетностью, вернемся к переписи 2010 года. На вопрос, сколько у них детей, ответило 62,4 млн. женщин. Всего у них оказалось 94,1 млн. детей. Результаты переписи, касающиеся состава семьи, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Состав семьи

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Если общее количество детей разделить на количество женщин, получим, что в среднем на одну семью приходится 1,51 ребенка. Чтобы иметь дело с целыми числами, будем говорить о числе детей, приходящихся в среднем на 100 семей. Итак, на 100 семей приходится в среднем 151 ребенок. Много ли это, или мало? Все познается в сравнении. Для простого воспроизводства, т.е. для того чтобы численность населения со временем оставалась постоянной, необходимо, чтобы на 100 семей рождалось несколько более 200 детей. Не все дети доживают до брачного возраста, не все семьи могут иметь детей. Поэтому для простого воспроизводства населения требуется рождение 220-230 детей. При простом воспроизводстве количество умерших равняется количеству родившихся, а теперь рождается в полтора раза меньше. Так вот, оказывается, что 151 ребенок – это совсем немного, потому что не обеспечивается даже простое воспроизводство, и наше население неуклонно сокращается. Неумолимые законы, действующие помимо нашего сознания и согласия, свидетельствуют о том, что через некоторое время произойдут великие потрясения. Причем, собственно, никто в них не будет повинен, или же можно сказать, что повинны те родители, которые не хотят иметь много детей.

Большая семья – не экзотика

Среднее число детей на семью – очень удобный параметр, позволяющий анализировать демографическую ситуацию в стране, а также строить некоторые прогнозы. Согласно переписи 2010 года в нашей стране было 33 млн. семей, в среднем на каждую семью приходилось 1,5 ребенка. Тогда округленно можно считать, что на 33 млн. семей приходится 50 млн. детей. При этом семей с 4-мя и более детьми всего лишь чуть более 4%.

Для устойчивого роста народонаселения страны необходимо, чтобы на 100 семей рождалось не менее 300 детей.

Представим себе, что, действительно, на каждую семью приходится в среднем по три ребенка, тогда на 33 млн. семей приходилось бы 100 млн. детей, и всего в нашей стране было бы на 50 млн. человек больше: не 142,9, а 192,9 млн. человек. Тогда 100 млн. детей, правда среди них будут и старше 15-ти лет, составят немногим более 50%, что уже близко к норме. Тогда встает вопрос: а как изменится доля многодетных семей? В доступной нам литературе мы не нашли ответа на этот вопрос, поэтому нами была построена элементарная расчетная модель, позволяющая в первом приближении учитывать зависимость доли многодетных семей от количества детей в семье и от среднего количества детей на семью.

Таблица 2. Доля семей (3 и менее) и многодетных (4 и более) семей в зависимости от среднего количества детей на семью (расчет)

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В настоящее время количество семей, имеющих 3-х и менее детей, в 24 раза превосходит количество семей с 4-мя и более детьми. Оказывается, что при увеличении среднего количества детей на одну семью при простом воспроизводстве (2,3 ребенка на семью) это превосходство составляет 4,9 раза; при 3-х детях – 2,6 раза, при 4-х – 1,6, при 5-ти детях доли практически равны друг другу. Обратим внимание наших читателей на тот интересный факт, что доля многодетных семей с изменением среднего количества детей на 1 семью изменяется очень резко, возрастая в 12 раз (последняя строка таблицы).

Устойчивое развитие народонаселения страны достигается, когда на семью в среднем приходится более 3-х детей.

При этом доля многодетных семей вырастает с 4%, по сравнению с текущим моментом в 7 раз и достигает до 28% и более. Сейчас в нашей стране около 33 млн. семей, следовательно, 9-10 млн. семей должны стать многодетными, то есть порядка 20 млн. мужчин и женщин должны пожелать иметь большую семью. Встает вопрос, как донести до сознания десятков миллионов наших соотечественников тот факт, что большая семья – это норма, нарушение которой грозит через 1-2 поколения демографической катастрофой?

Семья отца Александра

Семья отца Александра

Таким образом, наши модельные расчеты показывают, что большая семья – не экзотика и не нечто из ряда вон выходящее, а обыденная норма. Малодетные же семьи – просто начальный этап развития семьи. Останавливаться на первоначальном этапе все равно, что ограничиться начальным образованием. Для каких-то элементарных целей этого достаточно, но для развития науки, культуры и всего общества в целом – губительно.

Угрозами и страшилками рожать не заставишь

Рождение детей – дело свободного выбора супругов, угрозами и страшилками, пусть объективными, никого не заставишь рожать детей. Это проблема общенародного, общегосударственного масштаба, и решить ее можно только, объединив все конструктивные силы всего общества. Нельзя сваливать всю ответственность за решение этой проблемы, имеющей нравственные корни, только на государственную власть.

Большая семья – норма, но если это так, то необходимо создать все условия, чтобы эта норма была в радость родителям, а, следовательно, посильна.

Глава семьи должен зарабатывать столько, чтобы его семья была обеспечена всем необходимым и ни в чем не нуждалась. Семья должна быть обеспечена полноценным современным жильем, дети должны иметь возможность получать полноценное образование. Двери высшей школы должны быть открыты для талантливой молодежи не взирая на материальное положение и социальный статус. Семья должна иметь доступ к средствам здравоохранения, культуры и т.д.

Легче всего большую семью растить в малых городах или в сельской местности. Люди должны иметь работу там, где они живут, а не жить там, где они работают. Должна быть сеть школ, поликлиник, аптек, развитая дорожная сеть, сеть доступных магазинов, рынков и другая инфраструктура.

Социальная политика государства, система образования, культура и СМИ должны быть ориентированы на всестороннюю нравственную, психологическую и т.п. поддержку большой семьи.

Обратим внимание наших читателей на один очень важный факт. В 1964 году в нашей стране было зафиксировано наименьшее значение смертности за всю ее историю. Был достигнут рекордно низкий уровень смертности, составивший всего лишь 7,2 человека на тысячу. К сожалению, удержать этот уровень не удалось. В наше время смертность раза в два выше, чем в 1964 году, и теперь наш народ вымирает со скоростью 0,2-0,3% в год. То есть ежегодно численность населения нашей страны сокращается на 300-400 тысяч человек. Видимо на нарушение нравственных, экологических, социальных и т.п. условий народ отвечает протестом, пусть пассивным: он просто вымирает. Поэтому имеется настоятельная необходимость, чтобы Государство, религиозные, научные, общественные и иные организации и структуры незамедлительно приступили к разработке пакета реформ, направленных на повышение рождаемости и на борьбу со сверх смертностью. Преодоление сверхсмертности исключительно важно, потому что сохраняется трудоспособное население, кроме того, с падением смертности, одновременно будет расти рождаемость.

Если реформы, направленные на повышение качества жизни, будут успешно проведены, то можно рассчитывать на существенное повышение темпа прироста населения.

Поскольку все эти реформы касаются практически всех, они должны проходить самую строгую профессиональную экспертизу и самое широкое обсуждение.

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