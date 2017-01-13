Скворцова назвала «гиперболой» предложение запретить продажу табака рожденным после 2014 года

13 января. ПРАВМИР. Глава Минздрава Вероника Скворцова назвала положения проекта антитабачной концепции гиперболизированными и признала, что итоговый документ будет смягчен после всестороннего обсуждения.

«То, что она (концепция) будет переработана в рамках обсуждения – конечно, потому что мы ведомство, которое инициирует вектора, и мы должны гиперболизированно их инициировать, потому что таким образом мы обозначаем позицию свою и государственную. А то, что потом что-то может быть смягчено или чуть по-другому раскрашено, мы это понимаем», – сказала министр, ее цитирует ТАСС.

Она добавила, что в курсе бурных обсуждений проекта концепции в СМИ и соцсетях. «Я знаю, что в прессе в последнее время достаточно подробно обсуждалось, можно ли вводить запрет, когда ребята, рожденные после 2014 года, станут 18-летними, на продажу табачных изделий. Я по своей структуре вообще против запретов жестких», – отметила Скворцова.

Министр пояснила, что Минздрав понимает, что этот запрет слишком жесткий. «Один человек, рожденный в 2012 году, может покупать, а в 2014 – не может, это звучит, как гипербола, смешно. Но, скорее, мы ведь это обозначили, чтоб обозначить резкий вектор в этом направлении. Чтобы дети с детства знали, что это вред», – заключила она.

На этой неделе в прессе появились некоторые положения антитабачной концепции, которую предлагает принять Минздрав до 2022 года. В частности, документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах транспорта, в личных автомобилях в присутствии детей.

Запрет распространяется на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения. Еще одна мера, которая вызвала наибольшие дискуссии, – пожизненный запрет на продажу табака лицам, рожденным в 2015 году и позже.