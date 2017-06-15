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Сотрудник Росгвардии спас ребенка в Сочи

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15 июня. ПРАВМИР. Сотрудник Росгвардии спас в Сочи ребенка, тонущего в Черном море, сообщила пресс-служба ведомства.
Сотрудник Росгвардии спас ребенка в Сочи

Сотрудник СОБРа отдела Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике находился в Адлерском районе Сочи в служебной командировке.

«В 14:15 часов на набережной в районе «Имеретинская низменность» офицер спецподразделения Росгвардии обратил внимание на мужчину, бегущего к морю. Его внешний вид отличался от окружающих деловым стилем одежды. Сотрудник Росгвардии предположил, что, возможно, кто-то нуждается в помощи и поспешил следом. Интуиция не подвела – мужчина торопился на помощь сыну», – сообщает пресс-служба Росгвардии.

В море в десяти метрах от берега тонул ребенок. Отец растерялся, увидев сына в беде. Офицер Росгвардии, не раздумывая, бросился в воду, вытащил на берег мальчика дошкольного возраста и оказал ему доврачебную помощь.

Спасенный ребенок передан отцу, сообщило ведомство.

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