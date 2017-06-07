Социологи выяснили ценности россиян

7 июня. ПРАВМИР. Наиболее значимыми для россиян ценностями являются здоровье, отношения в семье и безопасность, следует из данный опроса ВЦИОМ.

За все годы измерений индекс важности соответствующих аспектов не опускался ниже 90 пунктов (при возможном диапазоне от -100 до 100 пунктов). В этом году здоровье набрало 99 пунктов, отношения в семье (98 пунктов) и безопасность (96 пунктов).

В этом году исторического максимума достигли такие ценности, как социальная инфраструктура (93 пункта против 83 в 2014 году) и состояние экологии (93 против 82) в месте проживания.

Также россияне стали обращать больше внимания на экономическую и политическую ситуацию в стране, участие в общественно-политической жизни, возможности для достижения целей и творческую самореализацию.

Карьерный рост, при этом, занял последнее место в сложившейся иерархии. Также менее значимо, чем в предыдущие годы, стало материальное благосостояние семьи.

Социологи отмечают, что в последние 5-10 лет все меньшую роль играют социальный статус, досуговая деятельность и климат.