Спасшему детей водителю хотят присвоят звание “Героя России”

15 ноября. ПРАВМИР. Ярославские власти уверены, что водитель Сергей Блохин достоин получить звание "Героя России" посмертно.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин заявил, что будет ходатайствовать о присвоении водителю, спасшему детей во время ДТП, звания «Герой России».

Туристический автобус с 38 детьми и пятью сопровождающими взрослыми столкнулся с грузовым автомобилем 8 ноября. Водитель автобуса Сергей Блохин сделал все возможное, чтобы спасти своих пассажиров – ни один из них серьезно не пострадал. Сам водитель скончался от полученных в аварии ранений.

«Сейчас идет следствие, но многие правоохранители, эксперты и родители детей уверены: шофер с более чем 20-летним стажем совершил подвиг», – уверены в аппарате омбудсмена.

Родители выживших в ДТП в Ярославской области школьников написали водителю прощальное письмо с благодарностями, в котором отметили, что всегда будут помнить, кому они обязаны жизнями своих детей