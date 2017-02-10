Спикер Госдумы: декриминализация побоев – это исправление ошибки

10 февраля. ПРАВМИР. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что принятие закона, связанного с декриминализацией наказания за насилие в семье – это исправление прежней ошибки.

Некоторые законы из числа принятых прежним составом Госдумы могут быть пересмотрены, говорит Володин. «Допустим, по закону, связанному с декриминализацией наказания за насилие в семье, это произошло. Потому что объективности ради просто надо это признать: раньше была совершена ошибка», – сказал Володин в интервью «Коммерсанту».

«И соответственно, побои, имеющие отношение к нанесению ущерба здоровью, но не влекущие его расстройства… ссадины, синяки… Они были отнесены к наказанию куда более жесткому, чем, допустим, побои, влекущие расстройство здоровья. Это сотрясение головного мозга, когда человек на несколько дней попадает в больницу, представьте себе! Ошибку поправили», – говорит спикер.

«Более того, эта ошибка была еще связана с тем, что, допустим, если отец дал сыну подзатыльник, это наказывалось уголовным наказанием. Относилось к уголовной статье. А если сосед дал затрещину просто ребенку, то это административная ответственность. Если два брата подрались, то уголовная ответственность, а если подрался с соседом, то административная», – перечисляет Володин.

«То есть мы с вами понимаем, что такую ошибку нужно было исправлять. И ее исправили. Несмотря на то, что закон был принят даже меньше года назад», – добавил спикер.

Закон, предполагающий отмену уголовного наказания за семейные побои, был подписан президентом России Владимиром Путиным 7 февраля. С этого дня побои внутри семьи, совершенные впервые и не повлекшие кратковременное расстройство здоровья и утрату трудоспособности, перестали быть уголовным преступлением.

Административное наказание за побои предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или от 60 до 120 часов обязательных работ. Уголовная ответственность наступает, если нарушение будет совершено повторно в течение года.