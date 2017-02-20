Старцы. Архимандрит Кирилл Павлов

Скончался один из самых почитаемых старцев России нашего времени. В апреле 2015 года на телеканале «Россия-Культура» о нем вышел документальный фильм студии «Неофит».

Он прошел всю Великую Отечественную войну сержантом пехоты. Неся караульную службу в разрушенном Сталинграде, среди развалин дома нашел Евангелие – и больше уже не расставался с ним никогда.

В 1953 году, заканчивая Московскую духовную семинарию, Иван Павлов принял монашеский постриг в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре с именем Кирилл. Вначале он был пономарем, а в 1970 году его назначили казначеем Лавры и братским духовником. Это служение архимандрит Кирилл нес больше тридцати лет, став также духовником трех последних патриархов.

Во флигеле Патриаршей резиденции в Переделкино сотни паломников со всех концов страны ежедневно ожидали недолгой встречи со старцем, и каждый такой прием длился до полуночи. Ежегодно архимандрит Кирилл отправлял своим духовным чадам и просто знакомым до 5000 писем с поздравлениями и назиданиями.

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