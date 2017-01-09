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Суд Владивостока отменил решение об уничтожении Библий

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9 января. ПРАВМИР. Ленинский районный суд Владивостока частично отменил решение мирового судьи об уничтожении экземпляров Библии, изъятых у «Армии спасения».
Суд Владивостока отменил решение об уничтожении Библий

Суд постановил, что книги нужно конфисковать, но не уничтожать, передает «Медуза».

Ранее «Правмир» сообщал о том, что суд Ленинского района Владивостока вынес решение уничтожить религиозную литературу христианской организации «Армия спасения». В список на уничтожения попали Библии в Синодальном переводе, Евангелия в Синодальном переводе и сборники священных песен (на русском и английском языках).

Суд признал организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей. Одновременно судья возложил на Управление судебных приставов по Приморскому краю контроль за уничтожением перечисленной выше литературы.

Руководитель «Армии спасения» в России Александр Хорьков заявил, что решение суда — «кощунственное». По его словам, «конфисковать и уничтожать книги — это нонсенс».

Руководитель юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) назвала «большим перегибом» уничтожение 40 изданий Библий и другой религиозной литературы «Армии спасения» по решению суда.

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