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Судьбу деревенских школ будут решать на сходе

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7 февраля. ПРАВМИР. Законопроект, запрещающий закрытие малокомплектных школ в глубинке без согласия местных жителей, разработан в Госдуме.
Судьбу деревенских школ будут решать на сходе

В документе прописано, что без согласия сельского схода будет невозможно закрыть школу и ее филиал, пишет газета «Известия» со ссылкой на автора законопроекта Олега Смолина, первого заместителя председателя комитета Государственной думы по образованию и науке.

Кроме того, предлагается наделить сельчан правом возродить школу, если она была закрыта не позднее 1 января 2015 года.

Смолин рассказал, что в 1930-е годы в стране было открыто 25 тысяч преимущественно сельских школ. Сейчас 24 тысячи из этого числа уже закрыты.

В Министерстве образования и науки РФ сообщили, что развитию сельских школ ведомство уделяет особое внимание. Например, реализуется программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в школах» на 2016–2025 годы, в том числе с учетом потребностей сельских территорий. Ведется работа и в рамках проекта по созданию условий для занятия спортом в сельских школах.

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