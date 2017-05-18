Светлана Алексиевич опровергла сообщения о своей смерти

Об этом сообщает РБК по результатам разговора с писательницей.
Ранее о смерти писательницы сообщила министр культуры Франции Франсуаза Ниссен.
Об этом сообщает РБК по результатам разговора с писательницей.
Ранее о смерти писательницы сообщила министр культуры Франции Франсуаза Ниссен.
Протоиерей Александр Ильяшенко – о Нобелевской лекции Светланы Алексиевич и о том, за что «белые» люди…
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