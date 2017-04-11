Светлана Дель отпущена под подписку о невыезде

11 апреля. ПРАВМИР. Многодетная мать Светлана Дель допрошена в качестве подозреваемой по уголовному делу по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Уголовное дело было возбуждено 10 апреля. Дель отпустили под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.

Во вторник днем стало известно о задержании Светланы Дель.

Ранее Зеленоградский суд Москвы приговорил главу семьи Михаила Деля к 90 часам обязательных работ, признав его виновным в побоях детей.

В январе из семьи Дель были изъяты 10 приемных детей. Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. Позже усилиями адвокатов двух детей удалось вернуть на попечение бабушки в Петербурге, остальные были переданы в Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград».

Семья первоначально обжаловала действия органов опеки и расторжение договоров, но затем в суде отказалась от своих претензий, посчитав, что сможет решить дело во внесудебном русле.

Всего в семье Дель проживали 13 детей – восемь приемных, четверо усыновленных и один кровный ребенок.