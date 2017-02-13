Священник Александр Клименко принял участие в отборе на украинский «Голос»

13 февраля. ПРАВМИР. Священник Александр Клименко из села Березань под Киевом принял участие в слепых прослушивания вокального шоу «Голос» на Украине.

Отец Александр исполнил песню «Материнська любов» на этапе слепых прослушиваний в четвертом эфире седьмого сезона шоу. К священнику повернулись все четыре тренера.

В 2015 году в российской версии шоу «Голос» принимал участие Иеромонах Фотий (Мочалов), который в итоге победил в конкурсе.

«Я знаю, как очень многие люди через отца Фотия открывают для себя Православную веру», – сообщил Патриарх Кирилл в сентябре 2016 года на собрании игуменов и игумений в Храме Христа Спасителя. Он отметил, что по этой причине не стал «употреблять свою власть» и запрещать Фотию выступления.