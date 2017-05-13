Священник Александр Волков: любовь к Николаю Чудотворцу записана в нашем культурном коде

Историческое событие состоится в России в конце мая. Частица мощей святителя Николая, называемого в народе Николаем Чудотворцем и Николаем Угодником, 21 мая впервые будет принесена на российскую землю. Святой, одинаково почитаемый в православной, католической, лютеранской и англиканской церквях, в России считается покровителем моряков, путешественников, невинно осужденных и сирот.

О том, как будет организован доступ для поклонения святителю Николаю в Москве и Санкт-Петербурге и как лучше верующим подготовиться к этому событию в интервью ТАСС рассказал руководитель пресс-службы патриарха Московского и Всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков.

— Отец Александр, святитель Николай Чудотворец испокон веков почитался на Руси, примером тому сотни храмов и икон с его ликом. На ваш взгляд, почему Николай Чудотворец стал, без преувеличения, одним из самых почитаемых святых?

— Николай Чудотворец — святой, которого любят и знают во всем христианском мире, его чтут в Америке и Европе, Азии и Африке. Так много людей получает от него реальную помощь, что почитание этого святого давно вышло за пределы Церкви.

На протяжении многих сотен лет он почитается людьми не только как святой, но и как личность, с которой ассоциируется творение добра на новогодние и рождественские праздники. Ведь Санта-Клаус, который приходит к детям по всему миру — это и есть образ святителя Николая, самого доброго и отзывчивого святого.

Он почитается во всех уголках нашей страны, как вы правильно отметили, испокон веков. Свидетельства его памяти везде — от Никольской башни Московского Кремля до далекого города Николаевск-на-Амуре. Тысячи храмов и множество монастырей посвящены этому великому святому. Любовь к Николаю Чудотворцу сохраняется в культурном коде русского человека.

— Совсем скоро мощи святого будут доставлены в Россию. Как вы оцениваете это событие с точки зрения его важности для россиян?

— Принесение части мощей святителя Николая из итальянского города Бари в Россию станет событием, которое несомненно объединит всю нашу страну и всех людей, которые исповедуют православие.

Это событие станет праздником для многих сотен тысяч наших сограждан, которые никогда не смогли бы достичь далекого Бари и поклониться там мощам святителя. И вот теперь, благодаря договоренности, достигнутой между Патриархом Кириллом и Папой Франциском на их гаванской встрече, вся наша страна сможет поклониться мощам святого Николая Чудотворца.

— Расскажите, пожалуйста, как проходили переговоры с итальянской стороной? Какие сложности пришлось преодолеть, чтобы святыня была доставлена в Москву?

— Надо учитывать важную вещь — впервые более чем за 900 лет от раки с мощами святителя Николая отделяется какая-то их часть. Этот исторический прецедент не мог не вызвать разных мнений и вопросов со стороны местных жителей, которые по праву ревниво относятся к своему небесному патрону.

Но в состав делегации, которая будет сопровождать мощи в Россию, вошли губернатор провинции Апулия и мэр города Бари, поэтому, думаю, можно сказать, что жители поддержали это решение. А мы рассчитываем, что Россия и Италия станут еще ближе благодаря этому историческому событию.

— Известно, что мощи святителя хранятся под спудом. Как будет происходить процедура извлечения и не повлияет ли она на их сохранность?

— Когда начинались переговоры, одним из условий было то, чтобы все манипуляции по извлечению были выполнены профессионалами. Были привлечены специалисты, в том числе медики, которые занимались извлечением части мощей из гробницы, ими было отделено левое ребро святителя, которое и будет доставлено в Россию.

— Процесс перевозки такого “деликатного” со всех точек зрения груза требует особой подготовки. Как будет осуществляться доставка мощей Николая Чудотворца? Предусмотрены ли остановки в пути, чтобы к ним смогло прикоснуться как можно большее число людей?

— Изначально были выбраны два города, две столицы, и это неслучайно. Москва и Петербург — наиболее инфраструктурно развитые города, которые готовы принять большое количество паломников со всей России. Поэтому было принято принципиальное решение, что мощи будут находиться только в двух городах, без их перемещения по стране.

Что касается самого принесения, все будет устроено весьма торжественно. Делегация Русской православной церкви, в которую войдут иерархи нашей Церкви, накануне праздника отправится в Бари, в храм Николая Чудотворца, где будет совершена литургия.

Затем часть мощей будет помещена в специальный ковчег, который сейчас готовят наши ювелиры, и спецбортом доставлена в один из столичных аэропортов, а оттуда ковчег будет торжественно доставлен в храм Христа Спасителя. Поэтому никаких отдельных остановок не планируется.

— Ключевой вопрос этого грандиозного события — организация доступа верующих. По опыту прошлых лет можно ожидать, что прикоснуться к святыне пожелают сотни тысяч, если не миллионы человек. Как будет организован доступ к мощам, чтобы к ним смогло попасть максимальное число желающих?

— За последние годы в Русской Православной Церкви был накоплен существенный опыт организации принесения мощей. В Россию прибывали многие святыни. И очень важно, что есть большая поддержка со стороны правительства Москвы. Городские структуры готовы оказывать всю необходимую помощь, за что мы им очень признательны.

Столица сможет принять паломников, которые будут прибывать со всей страны. Сейчас работает оргкомитет по принесению мощей, создан специальный оперативный штаб, в который вошли представители Русской Православной церкви, столичного правительства и всех задействованных ведомств.

Он будет работать прямо в Храме Христа Спасителя. Также будет организована волонтерская служба, которая будет помогать людям, стоящим в очереди. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Церковь и Москва готовы к встрече мощей святителя.

— Из Москвы мощи отправятся в северную столицу. В каком из петербургских храмов планируется их разместить?

— Важно отметить, что для организации доступа паломников, нужно выбрать храм, который сможет принять огромное число людей. Также нужно, чтобы рядом было достаточно места для очереди. Как основной вариант рассматривается Александро-Невская лавра.

— Какие советы вы дадите паломникам, желающим поклониться мощам святителя Николая, чтобы это событие осталось в памяти и сердце как одно из самых важных?

— Во-первых, нужно всегда помнить о том, что к святыням нельзя иметь потребительское отношение. Поясню, о чем идет речь. Святитель Николай действительно помогает каждому человеку, и это люди знают на собственном опыте. Он является первым нашим помощником во всех жизненных невзгодах. Но с другой стороны, нельзя воспринимать помощь святого как нечто само собой разумеющееся.

Главное, что должно быть внутри человека — это его смирение и готовность сделать некое усилие. Без духовного подвига невозможен результат. Да, человек отстоит в очереди, зайдет в храм, приложится к мощам.

Но если он будет в раздраженном и немирном состоянии, никакой пользы это не принесет. Поэтому нужно набраться терпения и сил, как физических, так и духовных, и тогда это паломничество принесет пользу душе, останется в памяти и сердце каждого, кто придет к мощам святителя Николая.

Беседовал Андрей Ермилов