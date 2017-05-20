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«Святитель Николай» – путешествие по миру Чудотворца (ВИДЕО)

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Автор и ведущий – митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Режиссер – Мария Вилкасте.
«Святитель Николай» – путешествие по миру Чудотворца (ВИДЕО)


Фильм «Святитель Николай» произведен студией «Неофит» по заказу благотворительного Фонда имени святителя Григория Богослова при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Съемки фильма проходили в Бари (Италия), в Мирах (Турция) и в Можайске (Россия).

В фильме о Николае Чудотворце показаны и Миры Ликийские, где он был епископом, и Бари, где покоятся его святые мощи, и Бейт-Джала – местечко, где он, по преданию, жил несколько лет, когда совершал паломничество в Святую Землю. В картине рассказывается о Никольских храмах Москвы, о Великорецком крестном ходе, об иконе «Никола Зарайский» и о Николо-Угрешском монастыре. Съемочная группа записала свидетельства разных людей о больших и маленьких чудесах святителя, произошедших в наши дни.

Рассказ митрополита Илариона состоит не только из исторического повествования о библейских событиях, которые легли в основу праздника, но и о том, что человек видит, попадая в храм.

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