«Святитель Николай» – путешествие по миру Чудотворца (ВИДЕО)

Автор и ведущий – митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Режиссер – Мария Вилкасте.



Фильм «Святитель Николай» произведен студией «Неофит» по заказу благотворительного Фонда имени святителя Григория Богослова при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Съемки фильма проходили в Бари (Италия), в Мирах (Турция) и в Можайске (Россия).

В фильме о Николае Чудотворце показаны и Миры Ликийские, где он был епископом, и Бари, где покоятся его святые мощи, и Бейт-Джала – местечко, где он, по преданию, жил несколько лет, когда совершал паломничество в Святую Землю. В картине рассказывается о Никольских храмах Москвы, о Великорецком крестном ходе, об иконе «Никола Зарайский» и о Николо-Угрешском монастыре. Съемочная группа записала свидетельства разных людей о больших и маленьких чудесах святителя, произошедших в наши дни.

Рассказ митрополита Илариона состоит не только из исторического повествования о библейских событиях, которые легли в основу праздника, но и о том, что человек видит, попадая в храм.