Тихвинская епархия открыла студию мультфильмов, которые создают дети

23 декабря. ПРАВМИР. Проект реализуется в Год российского кино Тихвинской епархией совместно с Президентской библиотекой при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2015-2016».

Как сообщает Синодальный отдел по образованию, мультипликационная студия для учащихся воскресных и коррекционных школ Ленинградской области «В начале было Слово» открыта в Президентской библиотеке. 20 декабря 2016 года студия представила первые работы своих учащихся.

В частности, состоялась премьера мультфильма «Чудо Георгия о Змие», созданного воспитанниками приходских школ Тихвинской епархии в технике песочной анимации. Также был показан фильм «Герасим Иорданский и лев».

Зрители посмотрели и другие фильмы с библейскими сюжетами, присланные из регионов России. Они выполнены пластилиновой, песочной, рисованной техниках мультипликации. Работы планируется включить в сетку прямых трансляций на портале Президентской библиотеки и сделать общедоступными для всех участников ее региональной сети.

Благочинный Шлиссельбургского округа Тихвинской епархии протоиерей Димитрий Ничипорук поблагодарил детей за усердие и трудолюбие: «Одно дело — мультфильм смотреть, и совсем другое — его создавать. В процессе работы вы поняли, что не так все просто. Чтобы достичь результата, необходимо усилие».

На встрече, объединившей художников, сценаристов, мультипликаторов, родителей, наставников и юных авторов, свои работы представили также другие творческие студии при школах, интернатах и коррекционных образовательных учреждениях из одиннадцати регионов России.