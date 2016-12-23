О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Тихвинская епархия открыла студию мультфильмов, которые создают дети

|
23 декабря. ПРАВМИР. Проект реализуется в Год российского кино Тихвинской епархией совместно с Президентской библиотекой при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2015-2016».
Тихвинская епархия открыла студию мультфильмов, которые создают дети
Фото: pravobraz.ru

Как сообщает Синодальный отдел по образованию, мультипликационная студия для учащихся воскресных и коррекционных школ Ленинградской области «В начале было Слово» открыта в Президентской библиотеке. 20 декабря 2016 года студия представила первые работы своих учащихся.

В частности, состоялась премьера мультфильма «Чудо Георгия о Змие», созданного воспитанниками приходских школ Тихвинской епархии в технике песочной анимации. Также был показан фильм «Герасим Иорданский и лев».

Зрители посмотрели и другие фильмы с библейскими сюжетами, присланные из регионов России. Они выполнены пластилиновой, песочной, рисованной техниках мультипликации. Работы планируется включить в сетку прямых трансляций на портале Президентской библиотеки и сделать общедоступными для всех участников ее региональной сети.

Благочинный Шлиссельбургского округа Тихвинской епархии протоиерей Димитрий Ничипорук поблагодарил детей за усердие и трудолюбие: «Одно дело — мультфильм смотреть, и совсем другое — его создавать. В процессе работы вы поняли, что не так все просто. Чтобы достичь результата, необходимо усилие».

На встрече, объединившей художников, сценаристов, мультипликаторов, родителей, наставников и юных авторов, свои работы представили также другие творческие студии при школах, интернатах и коррекционных образовательных учреждениях из одиннадцати регионов России.

Теги:
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Храм, в котором работал «Союзмультфильм», возвратят Церкви
Храм, в котором работал «Союзмультфильм», возвратят Церкви
Новостная служба "Православие и мир"

Детская студия располагается здесь с 1946 года

В сети покажут мультфильм «Про Диму» о детях с особенностями развития
В сети покажут мультфильм «Про Диму» о детях с особенностями развития
Новостная служба "Православие и мир"

Роли озвучили озвучивают Ольга Шелест, дочка рэпера Басты Маша Вакуленко и мальчик с аутизмом Артем Леонтьев

Скончался автор мультфильмов «Жил-был пес» и «Путешествие муравья»
Скончался автор мультфильмов «Жил-был пес» и «Путешествие муравья»
Новостная служба "Православие и мир"

Режиссер Эдуард Назаров умер на 75 году жизни

Благотворительный фонд
Сохранить жизнь Муаззам Камиловой
Сохранить жизнь Муаззам Камиловой
23% собрано / 1535526 руб. осталось
Владимир Черевач: снова научиться ходить и говорить
Владимир Черевач: снова научиться ходить и говорить
57% собрано / 833300.36 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Церковь празднует память преподобного Даниила Столпника
Новостная служба "Православие и мир"

В 12 лет отрок сам ушел из дома в монастырь

"
На Донбассе при обстреле храма разрушена воскресная школа (+фото)
Новостная служба "Православие и мир"

К счастью, в помещении в это время не было детей

"
Христианский священник из Индии пожертвовал почку мусульманке
Новостная служба "Православие и мир"

Последние полтора года женщина жила на диализе

Все статьи автора
Статьи Дня
«С самого начала я знала: папа упал не просто так»
Мария Зайцева

Можно ли выиграть суд, если близкий человек погиб по вине коммунальщиков, поскользнувшись…

Церемониймейстер Рождества
Людмила Кириллова

Стены рабочего кабинета Чарльза Диккенса со всех сторон были увешаны зеркалами

Из больницы – в зимний мир мечты
Джеймс Гулд-Бурн

Рождественский подарок тяжелобольным детям от австралийского фотографа

самое читаемое

Евгений Ройзман: “Боярышник” – жидкость двойного назначения, ее сделали, чтобы пить25,636

Десять историй о пропавших детях20,600

«С самого начала я знала: папа упал не просто так»10,438

Решать вместе с Богом10,302

Врачи о реформе больниц: «Сегодня мы живем одними потерями»7,917

Петербургские семинаристы спели «Тихая ночь» в Пулково (+ видео)7,517

О хороших в сущности людях7,104

Опасная любовь Варвары Карауловой6,331

Потому что мы не стукачи6,057

Хирург Константин Пучков: Я просто следую своему пути5,326

лучшие авторы

Новостная служба46,101

Валерия Михайлова25,152

Ксения Кнорре Дмитриева20,600

Мария Зайцева10,438

Архимандрит Андрей (Конанос)10,302

Анастасия Сенникова7,917

Анастасия Лотарева7,104

Евгений Ройзман6,541

Сергей Худиев6,331

Тамара Амелина5,326

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2016 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта