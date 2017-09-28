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Церковь чтит Новоникитскую икону Божией Матери

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28 сентября. ПРАВМИР. Новоникитская икона – одна из древнейших икон Божией Матери. Она явилась святому великомученику Никите.
Церковь чтит Новоникитскую икону Божией Матери

Мученик Никита, бывший воин и ученик Феофила, епископа готфского, еще до принятия им Крещения, видел однажды во сне Отрока, державшего в руке Своей Крест.

Проснувшись, он долго размышлял над смыслом видения. Одна девушка-христианка, по имени Иулиания, по откровению от Бога, сказала юноше, чтобы он обратил свой взор на собственную грудь.

К несказанному удивлению он обнаружил у себя на груди образ Пресвятой Богородицы с Предвечным Богомладенцем, стоящим на коленях Своей Матери и держащим в руке Крест.

«Это же самое изображение я видел во сне!» – воскликнул святой Никита. Явление иконы произвело на него такое впечатление, что он немедленно принял святое Крещение. Вскоре началось гонение на христиан, и святой Никита в числе других исповедников принял мученический венец.

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