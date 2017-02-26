Церковь чтит память архиепископа Серафима (Соболева)

26 февраля. ПРАВМИР. Архиепископ Серафим (Соболев) – почитаемый в Болгарии и России многолетний настоятель патриаршего подворья Русской Православной Церкви в Софии.

В течение почти 30 лет с 1921 года он являлся здесь настоятелем русской церкви. Приход объединял тогда представителей первой волны русской эмиграции, здесь служили, в том числе, Георгий Шавельский, последний протопресвитер русской армии и флота, протоиерей Александр Рождественский, член Священного Синода РПЦ в дореволюционный период.

В 1950 году владыка Серафим был похоронен в крипте этого храма, и практически сразу это место стало центром поклонения православных христиан.

В феврале 2016 года члены Архиерейского Собора Русской Православной Церкви единогласно проголосовали за канонизацию архиепископа Богучарского Серафима (Соболева), много лет почитаемого как в Болгарии, так и в России.

«Изучив внимательно жизненный путь и архипастырский подвиг архиепископа Серафима, совершившиеся по его молитвам чудотворения и непрекращающееся всенародное его почитание, Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви единомысленно со Священным Синодом Болгарской Православной Церкви, представленным на настоящем Соборе по благословению Святейшего Патриарха Болгарского Неофита Преосвященными митрополитом Варненским и Великопреславским Иоанном и епископом Знепольским Арсением, определяет: причислить к лику святых архиепископа Богучарского Серафима (Соболева, 1881-1950) для общецерковного почитания», — говорится в документе.

Собор отметил, что личность архиепископа Серафима особым образом объединяет Русскую и Болгарскую Православные Церкви.