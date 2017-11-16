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Церковь чтит память епископа Акепсима, пресвитера Иосифа и диакона Аифала

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16 ноября. ПРАВМИР. Церковь вспоминает мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона (IV).
Церковь чтит память епископа Акепсима, пресвитера Иосифа и диакона Аифала

Епископ Акепсим возглавлял христианскую Церковь в персидском городе Наессоне. Паства горячо любила святителя за его подвижническую жизнь и неустанные пастырские труды. Царь Сапор повелел разыскивать и казнить христианское духовенство.

Был схвачен и епископ Акепсим, в то время восьмидесятилетний старец. Его привели в город Арбелу, где он предстал пред судом Ардаха – жреца бога солнца. Святой старец отказался принести жертву персидским богам. За это его жестоко избили и заключили в темницу, куда на следующий день после тяжелейших пыток были брошены семидесятилетний пресвитер Иосиф и диакон Аифал.

Три года святых держали в узах, томили голодом, жаждой. В храм бога огня, находившийся недалеко от Арбелы, прибыл царь Сапор, пожелавший видеть трех святых мучеников. Изможденные, покрытые гноящимися язвами, святые предстали перед царем и на его требования вновь твердо отказались поклониться языческим богам, исповедуя веру во Христа. Святому епископу отсекли голову, а пресвитера и диакона отправили в город и там побили камнями.

Казнь пресвитера Иосифа длилась несколько часов. Возле места казни была поставлена стража, чтобы христиане не взяли тела святого мученика. На четвертую ночь над городом пронесся сильный ураган, молния убила стражу, ветер разметал камни, и тело святого Иосифа исчезло.

Диакон Аифал был отведен в селение Патриас и там был побит камнями. Христиане тайно погребли его тело, на могиле святого выросло дерево, плоды которого приносили исцеление.

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