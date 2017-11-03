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Церковь чтит память Казанской иконы Божией Матери в 2017 году — 4 ноября

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3 ноября. ПРАВМИР. Празднование Пресвятой Богородице в честь Ее иконы, именуемой Казанской, установлено в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году.
Церковь чтит память Казанской иконы Божией Матери в 2017 году — 4 ноября

В 2017 году православные чтят память Казанской иконы Божией Матери 4 ноября по новому стилю.

Великий православный праздник, посвященный Казанской иконе Божией Матери в 2017 году — 4 ноября. 

 

Конец ХVI и начало ХVII столетия известны в истории России как Смутное время. Страна подверглась нападению польских войск, которые глумились над православной верой, грабили и жгли храмы, города и села. Обманным путем им удалось овладеть Москвой. По призыву святейшего патриарха Ермогена (память 12 мая) русский народ встал на защиту родины. В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы.

Святитель Димитрий Ростовский (память 21 сентября) в «Слове на день явления иконы Божией Матери в Казани» (празднование 8 июля) говорил: «Избавляет Мати Божия от великих бед и зол не токмо праведныя, но и грешныя, но которыя грешныя? Ты я, иже возвращаются к Отцу Небесному яко блудный сын, воздыхают биющи перси своя, яко мытарь, плачут у ног Христовых, яко грешница, омочившая нозе Его слезами, исповедание Ему приносят, яко на кресте разбойник. На таковая грешныя Пречистая Божия Мати призирает и ускоряет на помощь им, и от великих бед и зол избавляет».

Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. Молитва была услышана. От находившегося в плену у поляков святителя Арсения (впоследствии епископа Суздальского) пришла весть, что ему в видении было открыто о перемене суда Божия на милость, по заступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные известием русские войска 22 октября 1612 года освободили Москву от польских захватчиков. Празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году. И до наших дней эта икона особо почитается русским православным народом.

Статья «Церковь чтит память Казанской иконы Божией Матери в 2017 году» составлена по материалам сайта Православие.ru.

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