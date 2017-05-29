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Церковь чтит память преподобного Феодора Освященного

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29 мая. ПРАВМИР. Преподобный Феодор назван «Освященным», потому что первый в своей обители был рукоположен во священники.
Церковь чтит память преподобного Феодора Освященного

Преподобный Феодор происходил из Египта и был сыном богатых и знатных родителей-христиан. В нем рано проявилось стремление к иноческой жизни. Однажды, когда в доме родителей в честь праздника Богоявления было большое угощение, отрок, не желая принимать участие в пиршестве, скорбел, что за радости земной жизни будет лишен их в жизни будущей.

В возрасте 14 лет он тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. Услыхав о преподобном Пахомии Великом, он возгорелся желанием увидеть подвижника. Преподобный Пахомий с любовию принял пришедшего отрока, будучи предуведомлен Богом о приходе его.

Оставшись в обители, преподобный Феодор быстро преуспел во всех иноческих подвигах, особенно же в полном послушании своему наставнику и в сострадании к окружающим братиям.

Мать Феодора, узнав, что он находится в Тавеннисской обители, с письмом от епископа пришла к преподобному Пахомию, моля о свидании с сыном. Но инок Феодор, опасаясь нарушить обет отречения от мира, отказался видеться с матерью.

Видя разум и способности святого Феодора, преподобный Пахомий однажды указал ему говорить поучение братии от Божественного Писания. Святому Феодору тогда было 20 лет. Он беспрекословно повиновался и стал говорить, но некоторые из старших братий оскорбились тем, что им читает поучение новоначальный инок, и удалились.

Тогда преподобный Пахомий сказал им: «Вы покорились дьяволу и своим самомнением погубили свои труды. Вы не Феодора отвергли, но отвергли Слово Божие и лишились Святого Духа».

Святой Пахомий назначил преподобного Феодора строителем Тавеннисской обители, а сам удалился в более уединенный монастырь. Святой Феодор продолжал с сыновней любовью заботиться о своем наставнике, в предсмертной болезни преподобного Пахомия ухаживал за ним, когда великий авва преставился ко Господу, закрыл ему глаза.

После смерти преподобного Пахомия святой Феодор управлял Тавеннисским монастырем, а позднее стал во главе всех Фиваидских обителей. Преподобный Феодор Освященный прославился святостью жизни и обильным даром чудотворений, он был хорошо известен святителю Афанасию, Патриарху Александрийскому. Почил святой Феодор в глубокой старости, в 368 году.

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