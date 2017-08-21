Церковь чтит память преподобного Григория Синаита

21 августа. ПРАВМИР. Преподобный Григорий Синаит родился около 1268 года в приморском поселении Клазомены около города Смирны (Малая Азия) от богатых родителей.

Около 1290 года он был взят в плен агарянами и отправлен в Лаодикию. После освобождения преподобный прибыл на остров Кипр, где постригся в иноческий чин. Затем он отправился на Синайскую гору и принял там великую схиму.

Исполняя послушания повара и пекаря, преподобный был также искусным писцом и превосходил всех в чтении и знании Священных и отеческих книг. Строгость его жизни (пост, бдение, псалмопение, стояние на молитве) одних приводила в изумление, а у других вызывала зависть. Удалившись из монастыря, преподобный посетил Иерусалим. Некоторое время он жил на Крите, а затем обошел на Афоне все монастыри и всех подвижников. Таким путем он вобрал многовековой опыт иноческой жизни древнейших обителей.

Лишь после этого преподобный Григорий Синаит построил себе в уединенном месте исихостерий – келлию для безмолвия и беспрепятственных занятий умной молитвой, соединенной с тяжелым иноческим трудом.

Драгоценным наследием преподобного Григория являются наставления о внутренней жизни, 15 глав о безмолвии и 142 главы о заповедях, где он говорит, что «ищущий уразуметь заповеди без исполнения их и через учение и чтение обрести то желающий подобен человеку воображающему тень вместо истины».

Преподобный известен и как замечательный песнословец. Ему принадлежат припевы «Достойно есть» к канону Пресвятой Троицы, читаемому на воскресной полунощнице; канон святому Кресту; в канонике (1407 г.) преподобного Кирилла Белозерского находится «Канон умиленный ко Господу Иисусу Христу, творение Григория кир Синаита».

Заботясь о распространении иноческого делания, преподобный основал несколько келлий на Афоне, 4 лавры во Фракии. Преставился преподобный Григорий Синаит в 1310 году (некоторые источники указывают 1346 год) в своей так называемой «Скрытной» (Парарийской) обители, основанной в горах Македонии для строгих последователей его жизни.