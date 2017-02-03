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Церковь чтит память преподобного Максима Грека

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3 февраля, ПРАВМИР. Преподобный Максим Грек (XV – XVI в.), бывший сыном богатого греческого сановника в городе Арте (Албания), получил блестящее образование.
Церковь чтит память преподобного Максима Грека

В юности он много путешествовал и изучал языки и науки в европейских странах; побывал в Париже, Флоренции, Венеции. По возвращении на родину прибыл на Афон и принял иночество в Ватопедской обители.

По приглашению великого князя Московского Василия Иоанновича (1505 – 1533) и указанию Константинопольского Патриарха инок Максим получил указание ехать в Москву в качестве переводчика. По прибытии ему было поручено перевести на славянский язык толкование на Псалтирь, затем толкование на книгу Деяний Апостолов и несколько Богослужебных книг.

Митрополит Московский Варлаам высоко ценил труды преподобного Максима. Когда же Московский престол занял митрополит Даниил, положение изменилось.

Новый митрополит потребовал, чтобы преподобный Максим переводил на славянский язык церковную историю Феодорита. Максим Грек решительно отказался от этого поручения, указывая на то, что «в сию историю включены письма раскольника Ария, а сие может быть опасно для простоты». Этот отказ посеял рознь между преподобным и митрополитом.

Преподобный Максим перевел толкования святителя Иоанна Златоуста на Евангелия от Матфея и Иоанна, а также написал несколько собственных сочинений.

Когда великий князь намеревался расторгнуть свой брак с супругой Соломонией из-за ее неплодства, отважный исповедник Максим прислал князю “Главы поучительные к начальствующим правоверных”, в которых он убедительно доказал, что положение обязывает князя не покоряться животным страстям.

Преподобного Максима заключили в темницу. С того времени начался новый, многострадальный период жизни преподобного. Неточности, обнаруженные в переводах по причине того, что славянский язык не был родным для переводчика, были вменены преподобному Максиму в вину, как умышленная порча книг.

Через шесть лет преподобного Максима освободили от тюремного заключения и послали под церковным запрещением в Тверь. Там он жил под надзором добродушного епископа Акакия, который милостиво обходился с невинно пострадавшим. Преподобный написал автобиографическое произведение “Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении”. Вместе со своим келейником и учеником Нилом преподобный усердно переводил Псалтирь с греческого на славянский язык. Ни гонения, ни заключения не сломили преподобного Максима.

Преподобный преставился 21 января 1556 года. Он погребен у северо-западной стены Духовской церкви Троице-Сергиевой Лавры. Засвидетельствовано немало благодатных проявлений, свершившихся у гробницы Преподобного, на которой написаны тропарь и кондак ему. Лик преподобного Максима часто изображается на иконе Собора Радонежских святых.

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