Церковь чтит память святого мученика Исидора Хиосского

27 мая. ПРАВМИР. Святой мученик Исидор жил в III веке на острове Хиосе, был родом из Александрии.

В первый год правления императора Декия (249-251) был издан указ переписать всех способных служить в войсках Римской империи. Святого Исидора, рослого, с крепким телосложением, приняли в полк военачальника Нумерия.

Святой Исидор был христианин, вел трезвую и воздержную жизнь, был целомудрен, избегая всех языческих обычаев. Другой императорский указ повелевал, чтобы все воины поклонялись римским языческим богам и приносили им жертвы.

Не подчинившиеся указу должны были предаваться на мучения и смерть. Сотник донес военачальнику Нумерию, что Исидор христианин. На допросе перед Нумерием святой Исидор бестрепетно исповедал свою веру во Христа Спасителя и отказался принести жертву идолам.

Нумерий убеждал святого не подвергать себя мучениям и повиноваться воле императора, но святой Исидор отвечал, что повинуется лишь воле вечного Бога, Христа-Спасителя, и никогда не отречется от Него. Святой был предан на муки.

Во время истязаний он славил Христа Бога и хулил языческих идолов. Военачальник велел отрезать святому язык, но и после этого святой продолжал внятно прославлять Христа. Нумерий в ужасе упал на землю и сам потерял дар речи. Поднявшись с помощью воинов, он знаками потребовал себе дощечку и на ней написал приказ – отсечь голову святому Исидору.

С радостью встретил святой Исидор свой смертный приговор и сказал: «Славлю Тебя, Владыко мой, что Ты по милости Своей принимаешь меня в Свои небесные селения!»

Кончина мученика произошла в 251 году. После казни тело его было брошено без погребения, но друг святого, тайный христианин Аммоний, взял его тело и предал земле. Позднее и сам Аммоний принял мученическую кончину в городе Кизике.

В начале ХII века русский паломник игумен Даниил видел мощи святого мученика Исидора на острове Хиосе. Позднее мощи его были перенесены в Константинополь и положены в храме святой Ирины.