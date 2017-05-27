О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Церковь чтит память святого мученика Исидора Хиосского

|
27 мая. ПРАВМИР. Святой мученик Исидор жил в III веке на острове Хиосе, был родом из Александрии.
Церковь чтит память святого мученика Исидора Хиосского

В первый год правления императора Декия (249-251) был издан указ переписать всех способных служить в войсках Римской империи. Святого Исидора, рослого, с крепким телосложением, приняли в полк военачальника Нумерия.

Святой Исидор был христианин, вел трезвую и воздержную жизнь, был целомудрен, избегая всех языческих обычаев. Другой императорский указ повелевал, чтобы все воины поклонялись римским языческим богам и приносили им жертвы.

Не подчинившиеся указу должны были предаваться на мучения и смерть. Сотник донес военачальнику Нумерию, что Исидор христианин. На допросе перед Нумерием святой Исидор бестрепетно исповедал свою веру во Христа Спасителя и отказался принести жертву идолам.

Нумерий убеждал святого не подвергать себя мучениям и повиноваться воле императора, но святой Исидор отвечал, что повинуется лишь воле вечного Бога, Христа-Спасителя, и никогда не отречется от Него. Святой был предан на муки.

Во время истязаний он славил Христа Бога и хулил языческих идолов. Военачальник велел отрезать святому язык, но и после этого святой продолжал внятно прославлять Христа. Нумерий в ужасе упал на землю и сам потерял дар речи. Поднявшись с помощью воинов, он знаками потребовал себе дощечку и на ней написал приказ – отсечь голову святому Исидору.

С радостью встретил святой Исидор свой смертный приговор и сказал: «Славлю Тебя, Владыко мой, что Ты по милости Своей принимаешь меня в Свои небесные селения!»

Кончина мученика произошла в 251 году. После казни тело его было брошено без погребения, но друг святого, тайный христианин Аммоний, взял его тело и предал земле. Позднее и сам Аммоний принял мученическую кончину в городе Кизике.

В начале ХII века русский паломник игумен Даниил видел мощи святого мученика Исидора на острове Хиосе. Позднее мощи его были перенесены в Константинополь и положены в храме святой Ирины.

Теги:
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Церковь чтит память святой Гликерии Гераклейской
Церковь чтит память святой Гликерии Гераклейской
Новостная служба "Православие и мир"

Святые мощи ее прославились истечением целебного мира

Церковь чтит память священномученика Патриарха Ермогена
Церковь чтит память священномученика Патриарха Ермогена
Новостная служба "Православие и мир"

Во время его служения в Казани совершилось явление и обретение чудотворной Казанской иконы Божией Матери

Церковь чтит память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия
Церковь чтит память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия
Новостная служба "Православие и мир"

24 мая в России отмечается День славянской письменности

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
26% собрано / 3510806.28 руб. осталось
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
72% собрано / 65200 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Патриарх Кирилл выразил соболезнования Коптской Церкви в связи с терактом в Египте
Новостная служба "Православие и мир"

При нападении на два автобуса, перевозивших христиан-коптов, погибли 35 человек, 26 получили ранения

"
Госдума ужесточила наказания по статьям о самоубийствах
Новостная служба "Православие и мир"

Госдума приняла в третьем чтении ряд законов об ужесточении наказаний за призывы к самоубийствам

"
Храм УПЦ осквернен на западе Украины
Новостная служба "Православие и мир"

Злоумышленники разгромили Свято-Покровский храм в Волынской области

Все статьи автора
Статьи Дня
Плыть по терпению
Екатерина Сиванова

Хорошо жить одним днем, но нашим близким мы будем нужны и завтра

Что сказали те, кто отстоял очередь к святителю Николаю (ВИДЕО)
Ирина Якушева

Все в стране должны помириться

Священник Ярослав Шипов: «Когда было нечего есть, архиерей разрешал брать ружье»
Лада Ермолинская

Прилично ли священнику ходить по лесу с ружьем, почему кагор не замерзает…

самое читаемое

Прошу всех молчать! Я устала от вашего хамства!45,128

Дневник волонтера. Очередь к святому Николаю – взгляд изнутри19,044

Очередь надежды10,767

Владимир Путин приложился к мощам святителя Николая8,086

Земля никогда не станет Раем, Бог отказался от этого апгрейда7,098

Бог уже возвращается6,256

Если ребенок сбежал из дома. 6 правил для родителей6,051

Пассажиров московского метро начали оповещать об очереди в храм Христа Спасителя5,258

Батут как летний родительский кошмар4,913

Все православные – в одном прекрасном саду2,988

лучшие авторы

Анна Уткина45,128

Валерия Михайлова30,505

Новостная служба28,806

Ксения Кнорре Дмитриева21,316

Священник Константин Камышанов7,098

Протоиерей Алексий Иродов7,087

Архимандрит Савва (Мажуко)6,255

Наталия Лескова4,913

Священник Сергий Круглов4,080

Ксения Туркова3,743

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть