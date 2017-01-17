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Церковь направила 12 млн рублей в епархии на создание кризисных центров для женщин

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17 января. ПРАВМИР. Синодальный отдел по благотворительности перечислил в епархии первый транш на создание новых и расширение существующих гуманитарных центров для беременных и женщин с детьми, попавших в трудную ситуацию, сообщает пресс-служба отдела.
Церковь направила 12 млн рублей в епархии на создание кризисных центров для женщин
Фото: Малика Исакова / открытие гуманитарного центра в Анапе

Всего направлено свыше 12 миллионов рублей в 48 епархий, которые приняли участие в первом этапе конкурса на распределение средств.

Сбор средств прошел по благословению Святейшего Патриарха Кирилла во всех российских храмах накануне Дня защиты детей в 2016 году. Всего было собрано 39 миллионов рублей.

«Средства первого транша пойдут на закупку необходимого оборудования, заработную плату специалистов и минимальное пополнение склада в первые три месяца работы», – пояснила Мария Студеникина, руководитель направления защиты жизни Синодального отдела по благотворительности.

Сегодня в России действуют 46 кризисных центров с приютами для беременных женщин и матерей с детьми. Также в России работают свыше 60 церковных центров гуманитарной помощи, в течение года их количество должно значительно увеличиться.

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