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Церковь отмечает Димитриевскую родительскую субботу

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28 октября. ПРАВМИР. В 2017 году Димитриевская родительская суббота перенесена из-за совпадения с праздником Казанской иконы Божьей матери (4 ноября).
Церковь отмечает Димитриевскую родительскую субботу
Фото с сайта kubanpokrov.ru

День поминовения усопших в субботу накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского (8 ноября по новому стилю) был установлен после кровопролитной битвы на Куликовом поле, произошедшей в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году. Сначала в этот день молились об упокоении именно тех, ценой чьих жизней была одержана победа. Со временем Димитриевская суббота стала днем, когда поминают всех «от века (с начала времен) усопших» христиан.

Как и в другие родительские субботы, утром совершаются заупокойная Литургия и панихида. Накануне вечером служится Великая панихида – Парастас. Перевод этого слова с греческого – «предстояние», «ходатайство» – отражает смысл и значение родительских суббот для верующих. Люди, чей земной путь закончился, уже не могут исправить своих ошибок и покаяться в своих грехах, но живые могут просить у Господа милости для них. Ежедневно христиане молятся за умерших близких, а 7 раз в году вся Русская Православная Церковь обращается к Богу, предстательствуя за всех своих умерших чад.

Димитриевская суббота – последняя родительская суббота в 2017 году. Следующая родительская суббота – 10 февраля 2018 года.

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