Церковь попросит передать Андроников монастырь в Москве

17 февраля. ПРАВМИР. Глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила, что Церковь рассматривает вопрос о передаче ей объектов Андроникова монастыря в центре Москвы, где располагается музей Андрея Рублева.

«Мы считаем, что комплекс нужно передавать в пользование Церкви, соответствующей религиозной организации в рамках федерального закона №327. Но это процесс, скажем так, небыстрый. Вопрос рассматривается на перспективу», – цитирует Чернегу РИА Новости.

Монастырь остался единственный в Москве, который не передан Русской православной церкви, сообщил в свою очередь настоятель прихода Спаса Нерукотворного Образа в Андрониковом монастыре протоиерей Вячеслав (Савиных).

«Мы хотим возродить монашескую жизнь в обители, чтобы здесь был монастырь настоящий», – сказал священник.

Православная община также предлагает вынести деятельность музея Андрея Рублева за пределы монастыря, расположив его в находящихся рядом строениях. Кроме того, предлагается «восстановить исторический некрополь на территории монастыря, в том числе перенести на него надгробия, сохраненные Государственным музеем архитектуры имени Щусева».

Заявление РПЦ о планах получить монастырь прозвучало спустя несколько дней после выхода репортажа телеканала «Россия-1» о строительстве на территории бывшего некрополя монастыря «центра китайской медицины». В музее заявили, что не имеют отношения к стройке, а директор музея Михаил Миндлин опубликовал открытое письмо главе ВГТРК Олегу Добродееву, в котором попросил опровергнуть утверждение, что он «тоже решил наладить бизнес» в монастыре.

«Следует отметить, что одним из первых, кто обратил внимание общественности и надзорных органов на проведение строительных работ в охранной зоне памятника у стен музея, на территории некрополя Спасо-Андроникова монастыря, был именно Музей им. А. Рублева», – говорится в письме.

Комментируя репортаж, игуменя Ксения призвала правоохранительные органы обратить внимание на стройку.

Спасо-Андроников монастырь был основан в 1357 году святителем Алексием Московским, первым его игуменом стал преподобный Андроник, ученик Сергия Радонежского.

В годы советской власти монастырский некрополь был разорен. Сейчас в монастыре находится Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.