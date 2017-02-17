О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Церковь попросит передать Андроников монастырь в Москве

|
17 февраля. ПРАВМИР. Глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила, что Церковь рассматривает вопрос о передаче ей объектов Андроникова монастыря в центре Москвы, где располагается музей Андрея Рублева.
Церковь попросит передать Андроников монастырь в Москве

«Мы считаем, что комплекс нужно передавать в пользование Церкви, соответствующей религиозной организации в рамках федерального закона №327. Но это процесс, скажем так, небыстрый. Вопрос рассматривается на перспективу», – цитирует Чернегу РИА Новости.

Монастырь остался единственный в Москве, который не передан Русской православной церкви, сообщил в свою очередь настоятель прихода Спаса Нерукотворного Образа в Андрониковом монастыре протоиерей Вячеслав (Савиных).

«Мы хотим возродить монашескую жизнь в обители, чтобы здесь был монастырь настоящий», – сказал священник.

Православная община также предлагает вынести деятельность музея Андрея Рублева за пределы монастыря, расположив его в находящихся рядом строениях. Кроме того, предлагается «восстановить исторический некрополь на территории монастыря, в том числе перенести на него надгробия, сохраненные Государственным музеем архитектуры имени Щусева».

Заявление РПЦ о планах получить монастырь прозвучало спустя несколько дней после выхода репортажа телеканала «Россия-1» о строительстве на территории бывшего некрополя монастыря «центра китайской медицины». В музее заявили, что не имеют отношения к стройке, а директор музея Михаил Миндлин опубликовал открытое письмо главе ВГТРК Олегу Добродееву, в котором попросил опровергнуть утверждение, что он «тоже решил наладить бизнес» в монастыре.

«Следует отметить, что одним из первых, кто обратил внимание общественности и надзорных органов на проведение строительных работ в охранной зоне памятника у стен музея, на территории некрополя Спасо-Андроникова монастыря, был именно Музей им. А. Рублева», – говорится в письме.

Комментируя репортаж, игуменя Ксения призвала правоохранительные органы обратить внимание на стройку.

Спасо-Андроников монастырь был основан в 1357 году святителем Алексием Московским, первым его игуменом стал преподобный Андроник, ученик Сергия Радонежского.

В годы советской власти монастырский некрополь был разорен. Сейчас в монастыре находится Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Вологодская епархия получила в собственность храм, в котором покоятся мощи Кирилла Белозерского
Вологодская епархия получила в собственность храм, в котором покоятся мощи Кирилла Белозерского
Новостная служба "Православие и мир"

Храм преподобного Кирилла Белозерского и братский корпус Кирилло-Белозерского монастыря перешли в собственность Церкви

В Петербурге прошли акции сторонников и противников передачи Исаакиевского собора Церкви
В Петербурге прошли акции сторонников и противников передачи Исаакиевского собора Церкви
Новостная служба "Православие и мир"

Ранее после утренней литургии в соборе верующие провели крестный ход вокруг храма

Власти Петербурга отказали Церкви в передаче двух зданий
Власти Петербурга отказали Церкви в передаче двух зданий
Новостная служба "Православие и мир"

Речь идет о постройках рядом с резиденцией митрополита на Каменном острове

Благотворительный фонд
Спасти сердце Владимира Якурина
Спасти сердце Владимира Якурина
41% собрано / 179066 руб. осталось
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
99% собрано / 2950 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Патриарх Кирилл ответил на критику передачи Исаакия Церкви
Новостная служба "Православие и мир"

Исаакиевский собор будет открыт для всех желающих, вход будет бесплатным, пообещал Патриарх Кирилл

"
Россияне осуждают высадку детей из общественного транспорта на мороз
Новостная служба "Православие и мир"

Большинство россиян считают, что необходимо штрафовать кондукторов, высаживающих детей из автобусов

"
Серия мастер-классов регентского искусства пройдет в Москве
Новостная служба "Православие и мир"

19 февраля состоится мастер-класс «Читок и современная традиция его исполнения»

Все статьи автора
Статьи Дня
Обращение Патриарха Кирилла к противникам передачи Исаакиевского собора
Святейший Патриарх Кирилл

Святейший объяснил, как будут решаться три проблемы передачи собора

«Не позорьте оступившихся священников на весь интернет»
Оксана Головко

Протоиерей Константин Островский о недостатках Церкви и ее критиках

Пять византийских икон, ради которых стоит идти в Третьяковку
Алексей Лидов

Византия в Москве: обзор экспозиции с академиком Алексеем Лидовым

самое читаемое

Мы встречаемся с Ним случайно9,703

Церковь празднует Сретение Господне8,923

Отец старшина и встреча у колодца7,394

World Press Photo-2017: как новостные издания продают страх5,843

Опубликовано видео спасения девушки, бросившейся под поезд в московском метро5,574

Что известно о попытке отравить Патриарха Грузии5,208

«Тяжело ругательства про любимого человека читать»4,572

Любовь к Сталину: люди хотят покоя и ни за что не отвечать3,667

Черная ряса, золотые погоны3,315

Патриарх Кирилл посоветовал не «вправлять» детям мозги силой3,060

лучшие авторы

Новостная служба35,902

Екатерина Бурмистрова10,926

Протоиерей Игорь Прекуп9,703

Редакция портала "Православие и мир"9,006

Протоиерей Александр Авдюгин7,394

Мария Строганова5,843

Ирина Якушева5,208

Сергей Худиев3,315

Анна Данилова3,049

Ксения Кнорре Дмитриева2,372

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть