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Церковь празднует День Святой Троицы

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4 июня. ПРАВМИР. Сегодня Церковь православные отмечают праздник Пятидесятницы - День Святой Троицы.
Церковь празднует День Святой Троицы
Пресвятая Троица

Его называют днем рождения Церкви, постольку в этот день, согласно книге Деяний Апостольских «…внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян.2:2-4). Сошествием Святого Духа утверждается в мире христианская вера и начинает свое бытие Церковь Христова.

В праздник Пятидесятницы Церковь подводит своих чад к порогу благодатной жизни и призывает их обновить и укрепить в себе дары Духа Святого, полученные ими в таинстве Крещения.

Постепенно Бог открывал Себя людям: в ветхозаветное время люди знали только о Боге Отце, со времени рождения Спасителялюди узнали о Его Единородном Сыне, в день сошествия Святого Духа люди узнали о бытии третьего Лица Пресвятой Троицы и так научились верить и прославлять Бога, единого по существу и Троичного в Лицах — Отца, и Сына, и Святого Духа — Троицу Единосущную и Нераздельную, поэтому праздник именуется Днем Святой Троицы.

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