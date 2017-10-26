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Церковь празднует память Иверской иконы Божией Матери

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26 октября. ПРАВМИР. Иверская икона Божией Матери, находящаяся на Афоне, прославилась многими чудесами.
Церковь празднует память Иверской иконы Божией Матери

Слух о чудотворном образе через паломников распространился по России. Святейший Патриарх Никон (тогда еще Новоспасский архимандрит) обратился к архимандриту Иверского Афонского монастыря Пахомию (который прибыл в Москву за милостыней для афонских обителей) с просьбой прислать список с чудотворной Иверской иконы Пресвятой Богородицы.

Афонский инок Иамвлих написал копию с чудотворного образа, и через год икона в сопровождении афонских монахов прибыла в Москву. 13 октября 1648 года она была торжественно встречена жителями столицы у Воскресенских ворот Китай-города. Святой образ был сначала помещен в Никольском греческом монастыре, принадлежавшем Иверской обители на Афоне, а затем перенесен в Успенский собор Кремля.

В 1654 году святая икона сопровождала русские войска в их походе против польского короля, а по возвращении в Москву оказалась в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря.

На образе, находящемся на южной стороне соборной церкви в Новодевичьем монастыре есть надпись: «Писал со тщанием живущий в кельях Иверских Ямвлих, сын Романа, лета 7156 (1648)» и, судя по всему, эта икона и является первым списком чудотворной Иверской иконы, привезенным с Афона.

Великая святыня Русской Православной Церкви Московская Иверская икона прославлена от Господа многими чудесами (сведения об иконе помещены также 12 февраля).

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