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Церковь празднует память преподобного Амвросия Оптинского

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23 октября. ПРАВМИР. Преподобный Амвросий Оптинский (в миру Александр) родился 23 ноября 1812 года в селе Большая Липовица Тамбовской губернии в многодетной семье пономаря Михаила Федоровича (отец которого был священником и благочинным) и Марфы Николаевны Гренковых.
Церковь празднует память преподобного Амвросия Оптинского

В 1836 году окончил Тамбовскую Духовную Семинарию. Тяжело заболев в 1835 году, Александр дал Богу обет в случае выздоровления пойти в монастырь и быстро поправился. Обет не был исполнен, но последовало вразумление Божие. В 1839 году Александр поступил во Введенскую Оптину пустынь Калужской губернии к старцу иеросхимонаху Льву (Наголкину). В 1842 году был пострижен в монашество с именем в честь святителя Медиоланского Амвросия.

По рукоположении епископом Калужским Николаем во иеромонаха в 1845 году и после тяжелой болезни, последствия которой не проходили уже до конца жизни, иеромонах Амвросий начал помогать старцу Макарию (Иванову) в его трудах как духовник, принимал посетителей, участвовал в издании и переводах творений святых отцов и книг духовного содержания.

После кончины старца иеросхимонаха Макария († 7 сентября 1860) преподобный Амвросий становится духовным наставником братии. За наставлением к нему шли тысячи верующих и неверующих людей со всей России. К нему приезжали за советом или для беседы Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев, К. Н. Леонтьев (монах Климент), А. П. Толстой, Л. Н. Толстой, М. П. Погодин и многие другие.

Преподобный Амвросий никогда не позволял себе пустого или гнилого слова и говорил лишь с целью исправления и назидания. Преподобный Амвросий имел дар прозорливости, он исцелял больных, помогал нуждавшимся и бедным. Для оказания помощи старец являлся людям на расстоянии, наяву или во сне. Преподобным Амвросием была устроена Казанская Шамординская женская община (обитель), куда он посылал жить или нуждавшихся больных, или бедных благочестивых женщин, девушек и сирот. Преподобный Амвросий был великим молитвенником за всю Россию. Во время молитвы его лицо иногда видели преображенным.

Скончался преподобный Амвросий 10 октября 1891 года в Шамординской обители и похоронен в Оптиной пустыни рядом с могилой старца Макария. После кончины старец Амвросий являлся многим людям в разных концах России, исцеляя больных, помогая страждущим. Святость жизни старца Амвросия явлена в его деятельной любви к ближним, всегда было глубоким почитание его православным народом. Память празднуется 10 (23) октября.

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