Церковь празднует Собор трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого

12 февраля. ПРАВМИР. Церковь празднует Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

В Константинополе долго происходили споры о том, кому из трех святителей следует отдавать предпочтение. Одна часть людей превозносила святителя Василия (память 1 января), другая стояла за Григория Богослова (память 25 января), третья почитала святителя Иоанна Златоуста (память 13 ноября).

От этого среди христиан произошли церковные раздоры: одни называли себя василианами, другие – григорианами, третьи – иоаннитами.

По воле Божией, в 1084 году митрополиту Евхаитскому Иоанну явились три святителя и, объявив, что они равны пред Богом, повелели прекратить споры и установить общий день празднования их памяти.