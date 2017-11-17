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Церковь вспоминает преподобного Иоанникия Великого

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17 ноября. ПРАВМИР. Преподобный Иоанникий Великий родился в Вифинии в 752 г. в селении Марикати.
Церковь вспоминает преподобного Иоанникия Великого

Родители его были бедны и не могли дать ему даже начального образования. С детства он должен был пасти домашний скот – единственное достояние семьи. Любовь к Богу и молитва всецело владели душой отрока Иоанникия. Часто, осенив стадо крестным знамением, он уходил в уединенное место и целый день молился, и ни вор, ни зверь не приближались к его стаду.

По приказу императора Льва IV (775–780) многочисленные послы собирали по городам и селениям лучших юношей страны на военную службу. В императорское войско был принят и юноша Иоанникий. Он заслужил своим добрым нравом любовь сотоварищей, но, как храбрый воин, был страшен врагам. Прослужил святой Иоанникий в императорском войске 6 лет. Был не раз награжден своими начальниками и императором. Но военная служба тяготила его, душа его жаждала подвигов и уединения. И Господь призвал Своего раба к Себе на служение.

Преподобный Иоанникий, отрекаясь от мира, намеревался сразу уйти в пустыню. Однако, по совету опытных в монашеском делании старцев, он еще два года прожил в монастыре. Здесь святой привыкал к иноческому послушанию, к монашеским уставам и правилам, научился грамоте, выучил наизусть тридцать псалмов Давида. После этого, по внушению Божию, преподобный удалился в пустыню.

Три года пробыл он в глубоком уединении, лишь раз в месяц пастух приносил ему немного хлеба и воды. День и ночь проводил подвижник в молитвах и пении псалмов. После каждого стиха псалмопевца преподобный Иоанникий творил молитву, которую в несколько измененном виде хранит Православная Церковь до сих пор: «Упование мое Отец, прибежище мое Христос, покров мой Дух Святой». Случайно встретив своих бывших товарищей по военной службе, святой покинул пустыню и удалился в Контурийские горы.

Лишь через 12 лет подвижнической жизни отшельник принял монашеский постриг. Три года после пострижения провел святой в затворе, опутанный веригами, после чего отправился в Хелидон к великому постнику Георгию (память 21 февраля). Подвижники прожили вместе три года. За это время преподобный Иоанникий выучил всю Псалтирь. Достигнув глубокой старости, святой Иоанникий поселился в Антидиевой обители и пробыл там в затворе до своей кончины.

70 лет провел в подвигах преподобный Иоанникий и достиг высокого духовного совершенства. По милости Божией святой стяжал дар пророчества, как свидетельствовал ученик его Пахомий. Преподобный старец во время молитвы поднимался над землей. Однажды перешел разлившуюся в половодье реку. Святой мог сам становиться невидимым для людей и делать невидимыми других: так, однажды преподобный вывел из темницы пленных греков на глазах у многочисленной стражи. Яд и огонь, которыми хотели уничтожить святого завистники, не причиняли ему вреда, хищные звери не трогали его.

Известно, что он освободил остров Фас от множества змей. Преподобный Иоанникий также спас юную монахиню, готовую покинуть монастырь ради замужества; он взял на себя мучившую девушку страсть, а сам постом и молитвой уничтожил вражеское нападение. Предузнав свою кончину, святой отошел ко Господу 4 ноября 846 года в возрасте 94-х лет.

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