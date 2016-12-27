Церковь вспоминает священномученика Николая Ковалева

27 декабря. ПРАВМИР. Священномученик Николай Ковалев родился в 1884 году в Новочеркасске в семье канцелярского служащего. В 1919 году был рукоположен в сан иерея в Анапе.

В материалах архивного уголовного дела заведенного на отца Николая в Ленинграде в начале 1930-х годов, говорится, что “…в период нахождения в Анапе барона Врангеля, священник Николай Ковалев был избран Городской Думой в комиссию по защите населения от красных”.

В 1934 году был арестован в Ленинграде, куда приехал жить и где совершал богослужения на дому. Как “социально опасного элемента” отца Николая приговорили к высылке из Ленинграда.

С 1935 по 1937 года находился в ссылке в городе Атбасаре Северо-Казахстанской области.

22 ноября 1937 года был арестован НКВД. На момент ареста был без определенных занятий. На допросе, на требование следователя – рассказать о своей контрреволюционной деятельности – отец Николай ответил: “Контрреволюционной агитацией я никогда не занимался и виновным себя в этом не признаю”.

28 ноября тройкой при УНКВД по Северо-Казахстанской области был приговорен к высшей мере наказания.

27 декабря 1937 года был расстрелян.

26 мая 1989 года был реабилитирован прокуратурой Целиноградской области по 1937 году репрессий.

Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.