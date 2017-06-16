Церковь вспоминает Святых мучеников Лукиллиана, отроков Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия и Павлы девы

16 июня. ПРАВМИР. Лукиллиан был языческим жрецом при римском императоре Аврелиане (270-275). В старости он убедился в ложности языческой религии, всей душой обратился к вере во Христа-Спасителя и крестился.

Под влиянием его проповеди многие язычники стали обращаться к христианству. Тогда иудеи за распространение веры в распятого ими Христа донесли на Лукиллиана градоначальнику Никомидии Сильвану. Тот стал принуждать старца возвратиться к идолослужению. За отказ святому Лукиллиану сокрушили челюсти, били палками и повесили вниз головой, а затем заключили в темницу, где он встретил четырех отроков-исповедников Христовых – Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия.

Святой Лукиллиан убеждал их твердо стоять за веру, не бояться мучений и смерти. Через некоторое время все они были приведены на судилище и брошены в раскаленную печь, но внезапно пролившийся дождь угасил пламя, и святые мученики остались невредимы. Правитель приговорил, их к смертной казни, отправив для исполнения приговора в Византию. Святые отроки были усечены мечом, а святой мученик Лукиллиан многочисленными гвоздями пригвожден ко кресту.

Свидетельницей подвига святых мучеников была святая дева Павла, посвятившая себя служению страдавшим за веру во Христа. Она доставляла пищу узникам-христианам, омывала их раны, приносила лекарства и погребала тела мучеников. После кончины святого Лукиллиана и четырех отроков она возвратилась в Никомидию и продолжала свое святое служение. Святая дева была схвачена и брошена в печь, однако силою Божиею осталась невредима. Тогда они отослали в Византию, где святая мученица была усечена мечом.