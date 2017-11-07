Церковь вспоминает святых мучеников Маркиана и Мартирия

7 ноября. ПРАВМИР. Святые мученики Маркиан и Мартирий служили в Константинопольском соборе.

Маркиан был чтецом, а Мартирий иподиаконом; оба они несли также послушание в качестве нотариев, то есть секретарей, Патриарха Павла Исповедника(память 6 ноября). Еретики-ариане изгнали и тайно казнили праведного Патриарха Павла, а кафедра его была передана еретику Македонию. Еретики пытались привлечь святых Маркиана и Мартирия на свою сторону лестью, предлагали золото, обещали архиерейские кафедры. Но все усилия ариан были тщетны.

Тогда нечестивцы угрожали опорочить их перед императором, запугивали пытками и смертью. Но святые твердо исповедовали Православие, завещанное отцами Церкви. Маркиан и Мартирий были приговорены к смерти.

Перед смертью мученики вознесли ко Господу горячую молитву: «Господи Боже, создавший невидимо сердца наши, устрояющий все дела наши, приими с миром души рабов Твоих, ибо мы умерщвляемся за Тебя и вменились как овцы заколения (Пс. 32, 15; 43, 23). Мы радуемся, что такой смертью исходим из сей жизни ради Твоего Имени. Сподоби же нас быть причастниками вечной жизни у Тебя, Источника жизни». После молитвы мученики с тихой радостью преклонили главу под мечь нечестивых († около 355 года). Святые тела их были благоговейно погребены православными христианами.

Позднее, по указанию святого епископа Иоанна Златоуста, мощи святых мучеников были перенесены в специально построенную церковь. От многих недугов исцелялись здесь верующие по молитвам святых, во славу Единой Живоначальной Троицы.