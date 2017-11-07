О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
9
ноября
в 19:00
Киноклуб «Правмир» – легендарный фильм Чарли Чаплина «Малыш»
Навигация
Важные темы:

Церковь вспоминает святых мучеников Маркиана и Мартирия

|
7 ноября. ПРАВМИР. Святые мученики Маркиан и Мартирий служили в Константинопольском соборе.
Церковь вспоминает святых мучеников Маркиана и Мартирия

Маркиан был чтецом, а Мартирий иподиаконом; оба они несли также послушание в качестве нотариев, то есть секретарей, Патриарха Павла Исповедника(память 6 ноября). Еретики-ариане изгнали и тайно казнили праведного Патриарха Павла, а кафедра его была передана еретику Македонию. Еретики пытались привлечь святых Маркиана и Мартирия на свою сторону лестью, предлагали золото, обещали архиерейские кафедры. Но все усилия ариан были тщетны.

Тогда нечестивцы угрожали опорочить их перед императором, запугивали пытками и смертью. Но святые твердо исповедовали Православие, завещанное отцами Церкви. Маркиан и Мартирий были приговорены к смерти.

Перед смертью мученики вознесли ко Господу горячую молитву: «Господи Боже, создавший невидимо сердца наши, устрояющий все дела наши, приими с миром души рабов Твоих, ибо мы умерщвляемся за Тебя и вменились как овцы заколения (Пс. 32, 15; 43, 23). Мы радуемся, что такой смертью исходим из сей жизни ради Твоего Имени. Сподоби же нас быть причастниками вечной жизни у Тебя, Источника жизни». После молитвы мученики с тихой радостью преклонили главу под мечь нечестивых († около 355 года). Святые тела их были благоговейно погребены православными христианами.

Позднее, по указанию святого епископа Иоанна Златоуста, мощи святых мучеников были перенесены в специально построенную церковь. От многих недугов исцелялись здесь верующие по молитвам святых, во славу Единой Живоначальной Троицы.

Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность о семье и обществе.

Внести свой вклад

Благотворительный фонд
9 месяцев реабилитации для особых детей
9 месяцев реабилитации для особых детей
2% собрано / 5728836 руб. осталось
Не инвалид: За жизнь после травмы!
Не инвалид: За жизнь после травмы!
53% собрано / 733590.05 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Минспорта поддержит молодых одаренных спортсменов
Новостная служба "Православие и мир"

Гранты от государства смогут получить подающие надежду представители олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта

"
Владимир Путин выразил соболезнования пострадавшим в трагедии в Техасе
Новостная служба "Православие и мир"

Владимир Путин: "Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы"

"
Представительство РПЦ может вернуться в Сирию в начале 2018 года
Новостная служба "Православие и мир"

Игумен Арсений: Дело идет к миру, наступает момент, когда нужно подумать о возвращении работы представительства обратно в Дамаск

Все статьи автора
Статьи Дня
Рождение нового человека
Анна Данилова

Любая попытка синтезировать коммунизм и православие – это или глупость, или мимикрия

Мой 1917-й
Оксана Головко

Хроники авторов Правмира

17 мгновений революции (фото)
Редакция портала "Православие и мир"

Петроград и Москва, красногвардейцы и юнкера, расстрелянный Кремль и торжество победителей...

самое читаемое

Михаил Задорнов принес покаяние и примирился с Церковью99,259

С чего ты взял, что Господь на твоей стороне?18,627

Церковь в Техасе – до трагедии (фото)7,367

Мы забываем, что перед нами человек, а не “сволочь, опять нажрался!”7,132

Почему мы ностальгируем по СССР?3,198

Епископ Ахтубинский Антоний: Священство – это ради Иисуса, а не ради хлеба куса3,097

Неизвестный расстрелял прихожан церкви на юге Техаса2,417

Елоховский приход был равен процветающему уездному городу…2,002

Церковь чтит память иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»1,752

И вот мы уже все историки!1,747

лучшие авторы

Новостная служба114,234

Архимандрит Андрей (Конанос)18,627

Епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев)9,872

Иван Алексюк7,132

Сергей Худиев3,198

Дарья Рощеня3,097

Анна Резникова3,090

Сергей Дурылин2,002

Оксана Головко1,756

Редакция портала "Православие и мир"1,616

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить