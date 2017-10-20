Церковь вспоминает святых мучеников Сергия и Вакха

﻿20 октября. ПРАВМИР. Святых мучеников Сергия и Вакха император Максимиан (284–305) назначил на высокие должности в войске, не зная о том, что они христиане.

Недоброжелатели донесли Максимиану, что два его военачальника не почитают языческих богов, а это считалось государственным преступлением.

Император, желая удостовериться в справедливости доноса, приказал Сергию и Вакху принести жертву идолам, но они ответили, что чтут Бога Единого и только Ему поклоняются.

Максимиан приказал снять с мучеников знаки их воинского сана, облечь в женские одежды и водить по городу с железными обручами на шее, в посмеяние народу. Затем опять призвал Сергия и Вакха к себе и дружески советовал не прельщаться христианскими баснями и обратиться к богам римским. Но святые были непреклонны. Тогда император повелел отослать их к правителю восточной части Сирии Антиоху, лютому ненавистнику христиан.

Антиох получил эту должность с помощью Сергия и Вакха. «Отцы и благодетели мои! – сказал он святым, – будьте милостивы не только к себе, но и ко мне: я не хотел бы предавать вас мучениям».

Святые мученики ответили, что для них жизнь – Христос, а смерть за Него – приобретение. Разгневанный Антиох приказал бить Вакха бичами без милосердия, и святой мученик отошел ко Господу. Сергия обули в железные сапоги с набитыми в них гвоздями и отвели на суд в другой город, где он был усечен мечом (ок. 300 г.).