Церкви возвращен Николо-Гостинодворский храм в Казани

8 февраля. ПРАВМИР. Министерство земельных и имущественных отношений республики Татарстан передало в собственность Казанской епархии здание Николо-Гостинодворской церкви Казани.

Возвращение церковного имущества состоялось во исполнение поручения главы Татарстана Рустама Минниханова от 30 января в связи с обращением митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, сообщает Московский патриархат.

Ранее в здании храма размещался Государственный комитет республики по архивному делу. Недавно государственному учреждению было передано новое здание, в которое оно переедет в ближайшее время.

Гостинодворская церковь упоминается в письменных источниках уже с 16 века. Исторически храм входит в комплекс зданий Гостиного двора (1800-1815 гг.), несмотря на то, что он на три века старше последнего. Особое значение храм приобрел после того, как его настоятель священник Ермолай, будущий Патриарх Московский и всея Руси Гермоген, перенес сюда с места обретения новоявленную Казанскую икону Божией Матери.

За четыре с лишним века своей истории храм, который несколько раз перестраивался, сильно обветшал. В советский период церковь полностью утратила оригинальный интерьер, поэтому ей потребуется серьезная реставрация.