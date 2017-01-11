Ученые доказали чувствительность детей к невербальным конфликтам

11 января. ПРАВМИР. Ученые психологи из американского Университета Нотр-Дам выяснили, что дети чувствительны к так называемой пассивной агрессии не меньше, чем к прямой.

Исследователи пригласили семейные пары в лабораторию и попросили их обсудить темы, которые обычно приводят к конфликтам. Разговоры были сняты на видео и показаны детям, сообщает Mel.fm со ссылкой на издание The Atlantic.

Когда психологи проследили за эмоциональной реакцией детей, то выяснилось, что они остро реагируют не только на прямое проявление агрессии, но и на обиженные взгляды родителей или игнорирование друг друга.

«Дети очень хорошо понимают, когда проблема в семье действительно решена, а когда родители просто пытаются ее скрыть», — говорит один из исследователей, профессор Университета Нотр-Дам Марк Каммингс.

Ученые считают, что если ребенок ощущает в семье невербальный конфликт, то его эмоциональное состояние становится менее стабильным. Это может привести к ухудшению их сна, ссорам со сверстниками и негативному влиянию на учебу. Кроме того, у дошкольников в конфликтных семьях чаще без видимых причин повышается пульс и давление.