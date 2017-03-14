О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

Учителя пожаловались на нехватку навыков по работе с трудными подростками

|
14 марта. ПРАВМИР. Российским учителям не хватает навыков обучения и общения с детьми-инвалидами и трудными подростками. Также они отметили неуверенность в работе с компьютерными и информационными технологиями.
Учителя пожаловались на нехватку навыков по работе с трудными подростками

По мнению преподавателей, для эффективной работы в 2016/17 учебном году им не хватает профессиональных навыков взаимодействия с учащимися, имеющими проблемы в поведении (22%), методов обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья (18%) и навыков в области компьютерных и информационных технологий (15%), пишет газета «Известия» со ссыклой на опрос Института образования НИУ ВШЭ.

Результаты опроса также показали, что некоторые учителя хотели бы обучиться методикам работы с одаренными детьми (14%), а 30% опрошенных ответили, что не видят никаких проблем и им «всего достаточно».

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Надо ли говорить школьникам, что между религиями нет разницы
Надо ли говорить школьникам, что между религиями нет разницы
Протоиерей Димитрий Климов

И чем это может для них закончиться

Российские школьники взяли 12 золотых медалей на международной математической олимпиаде
Российские школьники взяли 12 золотых медалей на международной математической олимпиаде
Новостная служба "Православие и мир"

В командном зачете российская сборная заняла четвертое место

Кудрин сообщил о росте спроса на креативность
Кудрин сообщил о росте спроса на креативность
Новостная служба "Православие и мир"

Глава совета Центра стратегических разработок считает, что вузы должны готовить соответствующих специалистов

Благотворительный фонд
Спасти сердце Владимира Якурина
Спасти сердце Владимира Якурина
86% собрано / 40050 руб. осталось
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
8% собрано / 365695 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Церковь чтит память преподобномученицы Евдокии
Новостная служба "Православие и мир"

Святая, исполненная великой веры, обращалась к Богу с молитвой и испрашивала у Него возвращение людей к жизни

"
Власти Петербурга согласовали митинг против передачи Исаакиевского собора
Новостная служба "Православие и мир"

Градозащитный митинг пройдет 18 марта на Марсовом поле

"
Губернатор Петербурга, представители Минкульта и Церкви вызваны в суд по делу о передаче Исаакиевского собора
Новостная служба "Православие и мир"

Рассмотрение дела о признании решения о передаче собора незаконным началось в Петербурге

Все статьи автора
Статьи Дня
Уроки одной измены
Валерия Михайлова

В браке была крепкая дружба, но он сказал: «Мне не хватает страсти»

«Господи, если Ты есть, я ведь оперирую Твоего служителя, помоги!»
Юлия Коминко

Как отец Иоанн служит Литургию с оставшимися 20% легких

Постное письмо № 14. Грех вежливости
Архимандрит Савва (Мажуко)

Религия удобна для оправдания эгоизма и богословски обоснованного хамства

самое читаемое

Родители купили гроб: сын родился без мозга188,833

Владимир Познер и Рената Литвинова принесли извинения танцору Евгению Смирнову (+ видео)12,027

Кто этот Палама и почему ему такое внимание?11,436

Голос, которого не было на Евровидении8,952

Владимир Познер: Я не извинялся перед Евгением Смирновым8,444

“Положение Бога еще хуже, чем у гомеопатии”5,838

Когда начинается вера?5,173

Когда ребенок повторит путь Адама, покинувшего Эдем5,044

Бог согласится только на то, чтобы вся наша жизнь была дорогой к Нему4,770

Россию на «Евровидении – 2017» будет представлять певица на инвалидной коляске Юлия Самойлова4,352

лучшие авторы

Мария Строганова188,833

Новостная служба34,294

Архимандрит Кирилл (Павлов)28,612

Священник Константин Камышанов11,436

Архимандрит Савва (Мажуко)9,153

Татьяна Краснова8,952

Священник Владислав Мишин5,906

Сергей Худиев5,838

Елена Корнева5,173

Священник Сергий Круглов5,044

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть