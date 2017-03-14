Учителя пожаловались на нехватку навыков по работе с трудными подростками

14 марта. ПРАВМИР. Российским учителям не хватает навыков обучения и общения с детьми-инвалидами и трудными подростками. Также они отметили неуверенность в работе с компьютерными и информационными технологиями.

По мнению преподавателей, для эффективной работы в 2016/17 учебном году им не хватает профессиональных навыков взаимодействия с учащимися, имеющими проблемы в поведении (22%), методов обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья (18%) и навыков в области компьютерных и информационных технологий (15%), пишет газета «Известия» со ссыклой на опрос Института образования НИУ ВШЭ.

Результаты опроса также показали, что некоторые учителя хотели бы обучиться методикам работы с одаренными детьми (14%), а 30% опрошенных ответили, что не видят никаких проблем и им «всего достаточно».