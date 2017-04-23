Удивительные факты пребывания апостола Фомы в Индии

На протяжении веков западные историки категорически отвергали утверждения христианской Церкви в Индии о ее апостольских корнях, а также притязания на то, что она является старейшей христианской Церковью за пределами Римской империи.

«Деяния Фомы» – загадка для историков

Как южно-индийское предание, так и приукрашенный сирийский оригинал «Деяний Фомы», датированный II веком, долгое время казались не более чем апокрифическими легендами. Хотя многие отцы Церкви и сообщали об апостольской миссии святого Фомы в Индию, не было исторических свидетельств об упомянутых в «Деяниях» царях, названия многих древних географических мест также были неизвестны науке. Несмотря на то, что с момента возникновения «Деяния» были широко распространены в христианском мире, и тексту, и преданию не хватало прочных вещественных доказательств.

И все же «Деяния Фомы» были увлекательной историей, традиционно начинавшейся с описания того, как апостолы поделили между собой мир для миссионерства.

«В то время, когда были в Иерусалиме апостолы все… поделили они страны между собой, дабы каждый из них мог проповедовать в стране, которая выпала ему… И выпала по жребию и по разделу Индия Иуде Фоме апостолу. И он не пожелал идти, сказав: «Не имею я сил для этого, ибо слаб я, и муж я еврейский, как индийцев могу я учить?» И в то время как так рассуждал Иуда, явился ему Господь наш в ночном видении и сказал ему: «Не бойся, Фома, ведь благодать Моя, с тобой она». Но он же не был убежден вполне, говоря: «Куда Ты ни захочешь, Господь наш, пошли меня, только в Индию не пойду я». (Деяния Фомы).

Безоговорочная уступчивость была не в характере святого Фомы, и возможно, остальные апостолы не сильно этому удивились. В конечном счете, мы имеем о нем три упоминания в Евангелии: святой Фома призывает апостолов пойти и умереть с Христом в Иерусалиме, настаивает, чтобы Господь точнее объяснил, что означает следовать за Ним, и в итоге отказывается поверить в утверждения учеников о Христовом воскресении, пока сам не увидит воскресшего Господа.

Апостол во всем любил определенность, но, будучи убежден, был способен к решительным действиям. Оказавшись бессильными перед лицом категорического отказа Фомы, его товарищи по миссионерству воззвали в молитве к Самому Господу, Который не замедлил откликнуться.

Во время их собрания некто Хаббан, доверенное лицо индийского царя Гундофара, также находился в Иерусалиме, в поисках искусного средиземноморского плотника для постройки дворца для индийско-парфянского царя. В «Деяниях» Господь предстает перед купцом, говоря, что у него есть раб-архитектор, которого он хочет продать, и купец соглашается:

«И когда они заверили купчие, взял Иисус Фому и пошел к Хаббану-купцу. И увидел его Хаббан и сказал ему: «Это твой хозяин?» Фома сказал ему: «Да, он хозяин мой». Сказал ему Хаббан-купец: «Он продал тебя в мою собственность». И Фома промолчал (в ответ) ему. Утром поднялся он, сотворил молитву и обратился к Господу своему, и сказал Ему: «О Господь наш, какова воля Твоя, пусть так и будет»… И они отправились в путь».

По прибытии в государство Гундофара царь дает апостолу крупную сумму денег и повелевает ему приступать к строительству. Однако апостол освобождается от денежного бремени, раздавая все деньги нищим, и начинает путешествовать по побережью, проповедуя христианство. Спустя некоторое время царь интересуется, как продвигается строительство дворца, и его придворные говорят:

«Дворец не построен, он ничего еще не сделал, но он ходил по городам и деревням, подавал бедным и поучал их о Боге новом, а также болезни исцелял, демонов изгонял и многое совершал. И мы думаем, что чародей он; но сострадание его, исцеление его, которые были безвозмездными, и аскетизм его, и благочестие его заставляют нас думать о нем, что он — маг или посланец того Бога нового». (Деяния Фомы)

Царь призывает Фому и спрашивает, построен ли дворец. Апостол говорит, что построен. Царь спрашивает, когда можно его увидеть, и Фома со свойственной ему прямотой отвечает: «После твоей смерти». Как можно было ожидать, царь бросает его в темницу. Вскоре умирает брат царя, Гад, и в пристанище мертвых он видит прекрасный дворец. Он просит разрешения поселиться в нем, но ему говорят: «Нет, это дворец, который христианин построил для твоего брата». Гад является в видении своему брату и сообщает, что его дворец на самом деле построен, и что он великолепен. Потом Гундофар сам становится христианином, приняв крещение, миропомазание и святое причастие из рук апостола. И многие другие, также уверовав, «пришли к убежищу Христа». (Деяния Фомы).

Тогда апостол назначает дьякона в качестве своего преемника и отправляется в южную Индию, где принимает мученическую смерть после двадцати лет апостольского служения, обратив в христианство тысячи людей. Местное индийское предание слегка отличается от сирийского оригинала «Деяний», утверждая, что святой Фома прибыл сначала не в Пунджаб, где правил Гундофар, а на побережье Малабара, обосновавшись в старинном порту Музирис в 50-52 годах, где, как говорится, он основал 7 церквей: в Кранганоре, Квилоне, Паравуре, Коккамангаламе, Ниранаме, Палаюре и Каяле. История о дворце Гундофара упоминается в обоих преданиях, так же как и о кончине апостола возле Мадраса, где его гробница по сей день остается объектом паломничеств.

Причина мученической смерти также слегка различается в обоих преданиях: в сирийском тексте (возможно, не без последующего вмешательства гностиков) святой Фома был предан смерти за то, что склонил супругу местного царя к воздержанию в супружеской жизни, однако индийское предание настаивает на том, что его смерть была спровоцирована брахманами, разгневанными проповедью христианства. Впрочем, место и время кончины в источниках совпадают, он был пронзен копьем 19 декабря 72 года и скончался тремя днями позднее, 21 декабря в Мелипуре около Мадраса в индийском штате Тамил Наду.

Другие ранние рукописи «Деяний Фомы» на арамейском языке во многих местах приукрашены и фантастичны, включая такие гностические нововведения, как указания на то, что Фома был близнецом Господа. Вместе с нехваткой исторических свидетельств это вызвало полное отторжение «Деяний» западными историками до тех пор, пока в 1834 году один исследователь не обнаружил в Кабульской долине Афганистана тайник с древними монетами. На многих из них были изображения и имена забытых царей, и на некоторых греческим и индийским шрифтом было отштамповано имя Гундофара в различной орфографии. Спустя десятилетия монеты с именем Гундофара обнаруживались от Бактрии до Пунджаба, и несколько десятков из них, датированных I веком н.э., сейчас выставлены в Британском музее и Музее Калькутты.

В конце ХIX века в развалинах около Пешавара была найдена каменная табличка с надписью на индо-бактрийском языке. Историк-востоковед Самуэль Мофетт сообщает, что надпись не только «упоминала царя Гундофара, но и прямо указывала на время его правления в первой половине I века н.э., что делало его современником апостола Фомы, как и описывалось в опороченных «Деяниях Фомы». Согласно датам на табличке, он правил в 45 или 46 годах, близко к тому времени, которое традиционно считается временем прибытия апостола Фомы в Индию.

В конце концов в ХIX веке были обнаружены записи монахини-паломницы Эгерии. Во время своих путешествий на Святую Землю, в Сирию, Ливан и Египет на протяжении 381-384 годов она пишет:

«Во имя Христа Бога нашего мы благополучно прибыли в Эдессу. По прибытии мы без промедления посетили храм и гробницу Святого Фомы (Апостола). По традиции мы исполнили наши молитвы и все то, что мы обычно делаем, посещая святые места. Мы также прочитали отрывки из «Деяний святого Фомы» (у его гробницы). Храм представляет собой большое красивое здание, возведенное по современному проекту, и оно действительно достойно быть Домом Бога»…

Доминиканские толкователи в начале XX века сделали из этого открытия убедительный вывод, что вряд ли Эгерия читала «дошедшее до нас издание, искаженное гностиками, а рукопись «Деяний», признанных христианами того времени каноничными и подлинными… Это явно приводит к доказательству того, что существовали рукописи, не искаженные для использования в целях гностиков… «Деяния», которые имела при себе паломница, были на греческом языке, так же как и Свод Писаний, как указано в ее цитатах».

С появлением этих двух значительных открытий протесты по поводу отсутствия свидетельств и неясности текста стали сдавать позиции. И хотя историки могут продолжать высказывать сомнения, нельзя не учитывать очевидных фактов.

Торговля, дипломатия и колонисты

Известно, что между Римской империей, средиземноморскими народами и Индией велась активная торговля. За тысячу лет до Христа субконтинент посещали военные корабли царя Соломона, а римский историк I века Плиний сообщает, что торговцы Малабарского побережья ставили в один ряд Арабское море, Красное море, Египет и Аден со своим портом в Музирисе. Римская империя на протяжении сотен лет посылала в Индию дипломатические миссии, а также есть документальное подтверждение существования в Индии иудейских поселений в I веке.

Современные историки считают, что для иудея I века было вполне обычно и даже не составляло большого труда отправиться на корабле в Индию. Мофетт идет еще дальше:

«Вполне возможно, в первые два века христианства Индия была гораздо более открыта для прямых контактов с Западом, чем за всю остальную историю до прибытия туда португальцев спустя пятнадцать столетий… Возможно, около 50 года нашей эры один из таких кораблей привез в Индию христианского миссионера из Иудеи, плотника, поскольку документы того времени говорят о том, что плотники пользовались на Востоке большим спросом. Например, для постройки царского дворца в южном тамильском королевстве Чола».

Святые отцы Церкви об апостольской миссии святого Фомы в Индию

Существует множество святоотеческих указаний о пребывании святого Фомы в Индии. Вот самые известные из них:

Didascalia Apostolorum (Эдесса, 250 г. н.э.) сообщает: «Индия и все ее территории, и все, что к ним прилегает до самого дальнего моря, получило апостольское священство из рук самого апостола Иуды Фомы, который был предводителем и правителем церкви, которую он здесь построил».



Святой Григорий Богослов (329-390) ссылается на Фому, а также на других апостолов в Слове 33, против ариан: «Что же апостолы? Разве не чужеземцы были для многих народов и городов, по которым они разделились, чтобы повсюду пронеслось Евангелие, чтобы все было озарено Троичным Светом, просвещено истиной, так чтобы и для сидящих во тьме и сени смертной рассеялся мрак неведения? Сказано: да мы во языки, они же во обрезание (Гал. 2:9). Слышишь, это говорит Павел! Пусть Петру Иудея; что же общего у Павла с язычниками, у Луки с Ахаией, у Андрея с Епиром, у Иоанна с Ефесом, у Фомы с Индией, у Марка с Италией, — что у всех (не говоря о каждом порознь) общего с теми, к которым они ходили проповедовать?» («Слово 33 против ариан и о самом себе»)

Святой Амвросий Медиоланский (333-397): «…Как дошло до того, что, утомившись от гражданских войн, верховное Римское командование передали Юлию Августу, и так междоусобные раздоры были прекращены. Это в свою очередь позволило апостолам без промедления отправиться по слову Господа Иисуса: «Идите, учите все народы». Даже государства, закрытые непроходимыми горами, стали им доступны, Фоме Индия, Матфею Персия. Также это (внутренний мир) расширило власть Римской империи по всей земле и смягчило распри и разногласия среди народов, укрепляя мир, давая апостолам возможность у истоков Церкви путешествовать во многие земли.

Святой Иероним (342-420): «Христос пребывал везде, с Фомой в Индии, с Петром в Риме, с Павлом в Иллирии, с Титом на Крите, с Андреем в Ахайе, с каждым из апостолов во всякой стране» (Послания св. Иеронима).

Святой Павлин Ноланский (354-431): «Так Бог, награждая своими святыми дарами все земли, послал своих апостолов в величайшие города мира. Он послал Андрея к патрийцам, Иоанну в Эфесе дал власть над Европой и Азией, чтобы они отвергли свои грехи сиянием света. Парфия принимает Матфея, Индия Фому, Ливия Фаддея, Фригия Филиппа» (Migne , P -L ., vol . 1 xi . col . 514).



Святой Григорий, епископ Турский (538-593) в своем труде De Gloria Martyrum пишет: «Апостол Фома, как утверждает история его мученичества, принял страдания в Индии. Спустя много времени его тело было перенесено в город, который назывался Эдесса, в Сирии, и было там похоронено. Поэтому в том месте Индии, где он впервые был погребен, сейчас находится монастырь и удивительного размера церковь, тщательно украшенная и устроенная».

Другие упоминания о древности христианства в Индии

Свидетельства епископа Евсевия Кесарийского (+340) и св. Иеронима (+420), подробно описавших делегацию христианского философа св. Пантена от епископа Деметрия в Александрию «проповедовать Христа брахманам и философам Индии» в 190 году. Оба писателя подтверждают предание о христианстве в Индии в первом веке, хотя Евсевий придерживается александрийской традиции, где сообщается, что св. Пантен встретил в Индии христиан, которые говорили, что получили от апостола Варфоломея иудейский текст Евангелия от Матфея. Хотя и вполне возможно, что апостолы Варфоломей и Фома могли оба находиться в Индии, Евсевий фактически единственный из всех святых отцов упоминает апостола Варфоломея, который, по общему мнению, проповедовал в Армении. Некоторые историки также считают, что в некоторых случаях под названием Индия могли приниматься части Эфиопии и Счастливой Аравии (Arabia Felix).

Феофил, прозванный Индийцем, является другим источником IV века. Во время правления императора Константина Великого юноша Феофил был отправлен из Индии в Рим в качестве политического заложника. Констанций, сын Константина отправил его затем с миссией в Счастливую Аравию и Абиссинию (Эфиопию). Его путешествия описаны историком Арианской Греческой Церкви, Филосторгом, который рассказывает, что после выполнения миссии Феофил отправился от берегов Индии на остров, где он жил. Оттуда «он посещал различные части Индии, проводя там различные реформы, ибо местные христиане слушали Евангелие сидя, и пр.». Его упоминания о христианском сообществе с церковью, священником и богослужением могли относиться только к христианской Церкви и верующим, населявшим западную часть побережья Малабара, где богослужение шло на арамейском языке.

Старинное индийское предание гласит, что святой Фома назначил двух епископов, Кефу в Малабаре и Павла в Коромандале (Мелипур), – они были первыми церковными иерархами в Индии. Первое документальное упоминание об индийском церковном иерархе после легализации христианства было об Иоанне Персиянине, который присутствовал на Никейском Соборе (325) и подписывал постановления Собора именем «Иоанн Персиянин, иерарх всех церквей Персии и Великой Индии». Неизвестно, когда в Индии появились постоянно проживающие епископы, но в 530 году Косьма Индикоплов в своей «Топографии», культурном обзоре того времени, пишет, что «в Мале (Малабаре), где растет перец» имеются христиане. Он прибавляет, что у христиан Цейлона, которых он определяет как персов, и «христиан Малабара», национальность которых он не уточняет, что позволяет полагать, что они являются коренными индийцами, есть рукоположенный в Персии епископ с кафедрой в Кальяне и епископ на острове Сокотра.

Святой Григорий Турский, писавший до 590 года, сообщает, что некто Феодор, возможно сирийский паломник, прибывший для поклонения мощам св. Мартина Турского во время епископства Григория, и который также побывал в Индии, сообщил ему, что там, где почивали мощи св. апостола Фомы, «стоит замысловато украшенная поразительная по величине церковь и монастырь»… «После длительного времени эти мощи были оттуда перенесены в город Эдессу». Феодор был у обеих гробниц, в Индии и в Эдессе.

Святой Беда Достопочтенный (673-735): «Христовы Апостолы, будучи проповедниками веры и учителями народов, получили выделенную им паству в определенных частях света. Петр получил Рим, Андрей Ахаию, Иаков Испанию, Фома Индию, Иоанн Азию»…

«Англосаксонские хроники», описывая события ранней истории Англии, сообщают об обете, данном королем Альфредом при защите Лондона, осажденного язычниками. Во исполнение обета он посылает посольство с дарами в Рим, и другое в Индию, к гробнице апостола Фомы: «883 год от Р.Х. В этот год… Папа Марин послал королю Альфреду “lignum Domini” (частицу Креста). В этот же год Сигхелм и Ателстан отвезли в Рим пожертвование, которое Альфред обещал отправить туда, а также в Индию святому Фоме и святому Варфоломею по обету, когда они противостояли войскам при Лондоне; и там, слава Богу, их молитва была успешна после исполнения этого обета».



Очень древний сирийский церковный календарь подтверждает перенесение мощей. Запись гласит: «3 июля, святой Фома, который был пронзен копьем в Индии. Его тело находится в Урхаи (древнее название Эдессы), перенесено туда купцом Хабином. Великий праздник». Два пункта указывают на древность записи: старинное название Эдессы и то, что перенесение мощей апостола было настолько недавним, что имя человека, перенесшего их, было все еще в памяти.

Свидетельство очевидца переноса мощей из Индии в Эдессу предоставлено св. Ефремом Сириным, который прибыл в Эдессу после сдачи Нисибина Персии в 363 году и прожил там до своей кончины в 373 году. В своем сорок втором Нисибийском песнопении святой Ефрем сообщает, что апостол был предан смерти в Индии, и что его мощи были впоследствии помещены в раку в Эдессе. Подобное предание о святом Фоме повторяется и в других его песнопениях: «Был послан он к землям темных народов, облачить их в белые одежды крещения. Благодатной своей зарей разогнал он тягостный сумрак Индии. Связать Индию брачными узами с Единородным Сыном было его миссией. Благословенный купец обрел столь великое сокровище. И Эдесса стала благословенным городом, обретя величайшую жемчужину, которую смогла дать Индия».

Марко Поло также посетил Индию, когда вернулся из Китая в 1293 году. О гробнице апостола он сказал: «Мощи святого Фомы – в области Меабар, в маленьком городке, куда никто, даже купцы, не заходит, товаров на вывоз отсюда мало. Место глухое, но много и христиан и сарацин паломничает сюда. Здешние сарацины, скажу вам, в святого Фому верят крепко; рассказывают, что он был сарацином, великим пророком; называют его анаиран; это значит «святой человек». Расскажу вам вот о каком чуде: христианские паломники берут землю в том самом месте, где святой опочил, и эту землю они приносят к себе: у кого лихорадка четырехдневная, или трехдневная, или всякая другая, тому они дают испить (воды) с той землей; и больной, как только напьется, исцеляется… А земля, знайте, красная».

Местное индийское предание

Индийские христиане или «Христиане св.Фомы», как они сами себя называют, до сих пор крепко придерживаются устного предания о своих апостольских корнях. Сюда относятся Ramban Pattu или Thomma Parvom , песнь, заключающая в себе рассказы из «Деяний Фомы». Через сорок восемь поколений существования устной традиции эта песнь была, наконец, записана в 1600 году Рамбааном Томасом, потомком первого епископа, рукоположенного святым Фомой, бывшим изначально священником-брахманом.

Margom Kali и Mappila Paattu – это цикл песен по «Деяниям Фомы» и истории малабарской Церкви. Они исполняются в танце, что характерно для сирийских христиан. Некоторые из этих танцевальных пьес до сих пор исполняются под открытым небом во время церковных праздников. Veadian Pattu исполняется местным индийским ансамблем Veeradians на христианских фестивалях и сопровождается игрой на местном музыкальном инструменте под названием виллу. Неизвестно, основаны ли эти песни на ранних вариантах «Деяний Фомы» или относятся к независимой традиции, основанной на устных хрониках первых христиан, в любом случае эти традиции соблюдаются индийскими христианами повсеместно.

До прибытия португальцев в XVI веке история христианства в Индии на бумаге отсутствовала, да и в целом историческая наука в письменном виде появилась в Индии только с приходом арабских мусульман. В Британском музее находится огромная коллекция, содержащая манускрипты, письма и отчеты португальских иезуитских миссий в Индии, среди которых летопись с историей Малабарского побережья. Автор-иезуит тщательно собрал устные предания этих христиан, а традиционные индийские верования наших дней успешно дополняют его хроники.

Португальские рассказы сообщают, что после мученической смерти св.Фомы его ученики долгие века оставались верующими и Церковь умножилась. Позднее, пережив гонения, войну и голод, христиане св.Фомы Малабарского побережья и Мелипура рассеялись и многие вернулись к язычеству. Христиане области Кочин преуспели больше, распространившись от Кулака (Квилон) до Палура (Палер), деревни к северу от Малабара.

Находясь под управлением местных князей, которые редко вмешивались в дела веры, они, видимо, не испытали таких жестоких преследований, как их братья на побережье. В IX веке сирийский купец Мар Фома Канна получил разрешение правящего раджи Черумана Перумала создать христианский приход с участием множества местных индийских христианских семей. Им также был присвоен специальный гражданский статус, что подтверждается документами, существующими по сей день.

Согласно местному преданию, прежде прибытия на индийский континент святой Фома проповедал христианство жителям острова Сокотра, основав христианскую общину, которая сохранила веру, хоть и в довольно выродившемся виде, к 1542 году, когда туда прибыл католик святой Франсис Ксавье и обнаружил, что они уклонились в несторианство, страдают от нехватки духовенства, хотя и считают себя потомками христиан, обращенных проповедью святого Фомы. К 1680 году христианство на Сокотре практически исчезло в связи с притеснениями арабов и небрежением несторианских патриархов.

Духовенство и иерархи южной Индии исповедуют несторианство с V века: более тысячи лет иерархи в Индийскую Церковь назначались Персией, это продолжалось до XVI века, когда это покровительство подошло к концу. На сегодняшний день в Индии существует множество христианских вероисповеданий. С 1982 года в северной Индии действует Православная Церковь под юрисдикцией Вселенского Патриарха Константинопольского и в настоящее время насчитывает восемнадцать приходов и почти 4000 членов.

Перевод с английского Марины Леонтьевой специально для портала «Православие и мир»