Украинская Церковь разработает специальный курс по капелланству

30 декабря. ПРАВМИР. Священный Синод Украинской Православной Церкви поручил синодальному Учебному комитету разработать специальный курс по капелланству.

Учебный курс по духовно-пастырской опеке военнослужащих будет преподаваться студентам высших духовных учебных заведений Церкви со второго полугодия 2016/17 учебного года, сообщает пресс-служба Украинской Православной Церкви.

Также Синод подчеркнул важность взаимодействия Украинской Православной Церкви с Вооруженными силами Украины и выразил обеспокоенность в связи со случаями недопущения священнослужителей Церкви к духовной опеке военнослужащих.

При этом Синод призвал епархиальных преосвященных к активной духовно-пастырской опеке военнослужащих, участников боевых действий и их семей во вверенных им епархиях.