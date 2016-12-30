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Украинская Церковь разработает специальный курс по капелланству

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30 декабря. ПРАВМИР. Священный Синод Украинской Православной Церкви поручил синодальному Учебному комитету разработать специальный курс по капелланству.
Украинская Церковь разработает специальный курс по капелланству
Фото: pravlife.org

Учебный курс по духовно-пастырской опеке военнослужащих будет преподаваться студентам высших духовных учебных заведений Церкви со второго полугодия 2016/17 учебного года, сообщает пресс-служба Украинской Православной Церкви.

Также Синод подчеркнул важность взаимодействия Украинской Православной Церкви с Вооруженными силами Украины и выразил обеспокоенность в связи со случаями недопущения священнослужителей Церкви к духовной опеке военнослужащих.

При этом Синод призвал епархиальных преосвященных к активной духовно-пастырской опеке военнослужащих, участников боевых действий и их семей во вверенных им епархиях.

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