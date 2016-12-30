Украинская Церковь разработает специальный курс по капелланству

Учебный курс по духовно-пастырской опеке военнослужащих будет преподаваться студентам высших духовных учебных заведений Церкви со второго полугодия 2016/17 учебного года, сообщает пресс-служба Украинской Православной Церкви.
Также Синод подчеркнул важность взаимодействия Украинской Православной Церкви с Вооруженными силами Украины и выразил обеспокоенность в связи со случаями недопущения священнослужителей Церкви к духовной опеке военнослужащих.
При этом Синод призвал епархиальных преосвященных к активной духовно-пастырской опеке военнослужащих, участников боевых действий и их семей во вверенных им епархиях.