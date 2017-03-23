Умение плавать может сохранить жизнь тысячам детей с аутизмом

23 марта. ПРАВМИР. Уроки плавания могут помочь сохранить жизнь тысячам детей с аутизмом, полагают ученые.

Дети с аутизмом имеют высокие шансы утонуть. Их привлекает безмятежное спокойствие воды, которое может оказаться обманчивым, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование ученых.

«Занятие плаванием должно быть в приоритете для таких детей», – говорит автор исследования доктор Гохуа Ли из Колумбийского университета.

По его словам, дети с аутизмом должны начинать заниматься плаванием как можно раньше.

Доктор Ли и его коллеги оценили свидетельства о смерти более 1300 аутистов за 15 лет. Выяснилось, что маленькие жертвы расстройства тонули в 160 раз чаще своих ровесников, причем в большинстве случаев – в домашних бассейнах, когда оказывались без присмотра взрослых.

Аутизм или расстройство аутистического спектра диагностируется в 4-5 раз чаще у мальчиков, чем у девочек. В целом дети с аутизмом составляют 1,5 процента всех детей на планете. Некоторые аутисты предрасположены к занятиям наукой, в том числе математикой. Точная причина расстройства остается неизвестной.

Люди с аутизмом имеют трудности с пониманием языка и эмоций, а также правил социального взаимодействия.